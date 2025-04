Město chce použít dotaci 7,5 milionu korun na projektování brownfieldů. Mezitím však místní protestovali, že město neoslovilo více architektů nebo že zaniknou hodnotné části budovy. V březnu se konala beseda, kam přišlo asi třicet zájemců.

„Směr zatím neměníme. Zastupitelé souhlasili, že podáme žádost o změnu dotace na projekt z budovy A na budovu B. Dosud nevíme, zdali nám to poskytovatel schválí. Pokud to schváleno nebude, buď musíme hledat jiné zdroje na projektovou dokumentaci, nebo můžeme projektanta financovat z městského rozpočtu, což by bylo víc bolestivé, ale vnímám, že zastupitelé i občané jsou připraveni, aby se pivovar pro zušku upravil. Třetí varianta je nechat pivovar v současném stavu,“ řekl starosta Arnold Vodochodský (Broumovská vlna).

Připustil, že kdyby dotace nedopadla, bude víc času na odborné debaty i na případnou architektonickou soutěž. Stavba s nově vloženým sálem pro 150 diváků vyjde na víc než 200 milionů korun, ideový návrh je od hradeckého architekta Tomáše Vymetálka.

Čerstvý architekt z nedalekých Martínkovic Martin Jirka vyčetl zastupitelům, že jednají pod tlakem dotace, bez konkrétní představy, bez léta požadované studie proveditelnosti a bez architektonické soutěže. Vadí mu i vybourání interiéru sladovny.

„Vykuchání budovy a nahrazení novými patry, jak navrhuje předložená studie, určitě není citlivým přístupem ke staré budově ani hospodárným řešením,“ poznamenal architekt na Našem Broumovsku, kde Vymetálkův návrh porovnával s dřívějšími studentskými pracemi.

Starosta částečné bourání hájí: „Demoliční výměr platí od roku 1998, ale ne na celou budovu, zůstat by měl hvozd s komínem i sklepení. Líbilo by se mi, kdyby budova zůstala v podobném stavu a vzhledu jako dosud, aby připomínala, že se tam vařilo pivo. Vybouraly by se části nad sklepením, zčásti by se ponechaly obvodové zdi podél Klášterní ulice a čelo ke klášternímu mostu, zbytek by se stavěl s novým materiálem. Přál bych si zachovat tvar budovy, ale upravit ji pro potřeby základní umělecké školy. “

Starosta odkazuje i na to, že jinak by rekonstrukce byla nákladnější a provoz energeticky dražší.