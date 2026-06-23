Město H.Králové by mohlo nabídnout k prodeji Cejpův palác i bývalou knihovnu

Autor: ČTK
  20:04aktualizováno  21:33
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zastupitelé Hradce Králové dnes souhlasili se záměrem prodeje dvou památkově chráněných objektů v historickém centru. Pro nemovitosti město nemá využití. Jde o renesanční Cejpův palác a bývalou městskou knihovnu. Dneškem bylo schváleno výběrové řízení, které město plánuje vypsat v červenci, vyhodnocení by mohlo být na podzim, uvedli jeho zástupci.

Vlastní prodej by již tak byl v rukách vedení města vzešlého z říjnových komunálních voleb.

Neobarokní rohový objekt v Tomkově ulici je z počátku 20. století, mezi lety 1939 až 2013 v něm sídlila městská knihovna. Předtím v domě s charakteristickou věžičkou působil Záložní úvěrní ústav, později také Průmyslová banka a berní úřad. Sousedí s původně gotickým domem s červenou fasádou, který má za sebou několik přestaveb. Tady se předpokládá za soudomí prodej za nejméně 48 milionů korun, uvedla radnice. Renesanční Cejpův palác v Dlouhé ulici by měl být prodán nejméně za 30 milionů korun.

Podle radnice jde o unikátní budovy na strategickém místě v historickém centru města mezi Velkým náměstím a hlavní scénou Klicperova divadla. Domy však potřebují nákladnou rekonstrukci, naposledy podstoupily opravu ve druhé polovině 80. let minulého století.

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