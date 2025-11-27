Když opilec nedostal od známého půjčku, rozmlátil mu čelní sklo u auta

Incident se odehrál v pátek 21. listopadu kolem 17:30 ve Svobodných Dvorech.
Na tísňovou linku městské policie se napřed obrátil muž, který patrně celý incident vyvolal. „S kamarádem jsme se dostali do sporu a nevíme kudy kam. Potřebujeme, aby přijeli vaši kluci,“ žádal na operačním důstojníkovi.
O osm minut později volala na tísňovou linku mladá žena, která se představila jako vnučka jednoho z mužů. Uvedla, že se spor vyostřil a nyní dochází k fyzickému napadení dědy. Vnučka na hlídku čekala před domem. Popsala, že k nim na návštěvu přišel známý, který je opilý.
„Dostal 32 tisíc a von nepůjčí mně“
„Útočník strážníkům vysvětloval, že si přišel ke svému známému půjčit peníze. Ten mu vždy vyhověl, ale dnes je odmítl dát. To ho tak moc rozčílilo, že mu ve vzteku rozbil čelní sklo auta, vysavač a rozházel věci po dílně,“ popsala Veronika Soukupová z hradecké městské policie.
Ve zveřejněném videu muž strážníkům tvrdil, že si se známým chtěli pouze vyřešit spor.
„Všichni ho okrádaj... a todlecto, ty vole, a von včera, vole, dostal 32 tisíc a von nepůjčí mně, vole, ani korunu,“ říká muž ve videu. „Uvědomil jsem si, že jsem blbec, samozřejmě věci, co jsem tady dneska rozbil, mu zaplatím,“ tvrdil. Vysvětloval, že čelní sklo u auta rozbil ze stresu.
Dechová zkouška prokázala muži 1,73 promile alkoholu. Pro podezření z trestného činu poškození cizí věci strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR.