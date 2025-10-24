Dotykový terminál i trezor pro zbraně. Policejní služebna projde modernizací

  17:56
Hlavní služebna trutnovské městské policie se po 20 letech dočká zásadních úprav, modernizací projdou také prostory kamerového dohledu. Stávající vybavení bylo už zastaralé.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Strážníci museli obsluhovat několik telefonních linek, radiostanici a interkomy odděleně, nově budou mít k dispozici dotykový terminál. Ve služebně vznikne také samostatná trezorová místnost pro zbraně.

Obsluha kamer se přesune do větší místnosti s monitorovou stěnou, která nabídne vyšší kapacitu. K 97 kamerám přibudou další čtyři, například v Horním Starém Městě nebo na hřišti u Základní školy Mládežnická.

„Díky novým technologiím dokážeme rychleji a efektivněji reagovat na potřeby občanů i mimořádné situace. Rozšířením kamerového systému zároveň zvýšíme dohled nad dalšími klíčovými místy ve městě,“ sdělil ředitel městské policie Radek Svoboda. Modernizace zázemí skončí po novém roce, město za ni zaplatí bezmála pět milionů korun.

