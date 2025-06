V 7:40 vyjede z Chocně protokolární vlak, jejž potáhne parní lokomotiva řady 464.2 přezdívaná Rosnička. Z Broumova se protokolární vlak vrací ve 13:20, jízdenky je možné zakoupit v předprodeji na osobních pokladnách a internetovém portále Českých drah, k mání je pouze 450 jízdenek.

Další historické vlaky pojedou během dne mezi Náchodem, Meziměstím a Mieroszówem či Teplicemi nad Metují, na ně se dají koupit jízdenky ve vlaku.

Vznik trati byl praktickým výsledkem války 1866 a Pražského míru, uzavřeného mezi poraženou Habsburskou monarchií a vítězným Pruskem. Koncesi ke stavbě obdržela společnost StEG dne 14. září 1872. Její součástí bylo i propojení z Meziměstí na státní hranici do Starostína, z Broumova na státní hranici do Otovic a tříkilometrová spojka na vedlejší trať z Václavic do Starkoče.

Šlo o významnou trať, která měla být nejkratší spojnicí mezi Vídní a Pruskem. I proto byla připravována od samotného počátku jako dvoukolejná, například je to vidět na Polickém tunelu. První vlak z Chocně přes Náchod a Meziměstí do Broumova projel 25. července 1875.

Po druhé světové válce však došlo k ukončení provozu přes státní hranici v Otovicích a pak i v Meziměstí, kde přechod sloužil dlouhá desetiletí pouze nákladní dopravě.

„Nejlepší roky má tato trať dávno za sebou, ale začíná se blýskat na lepší časy,“ podotýkají pořadatelé oslav.

V nejbližších letech dojde ke zdvoukolejnění z Chocně do Týniště nad Orlicí, se zvýšením rychlosti až na 140 km/h. Zásadní modernizace se chystá od Náchoda do Meziměstí, nebo spíše již od České Skalice, kde má do deseti let dojít k výstavbě Vysokovské spojky a elektrifikaci. Znamenalo by to návrat mezinárodní dopravy do Polska expresní linkou Praha – Hradec Králové – Náchod - Wroclaw.

Záštitu oslavám udělili hejtmani Královéhradeckého i Pardubického kraje.