„Mezzochori staví především na setkávání, sdílení zkušeností a radosti ze společného muzicírování. Letos tuto myšlenku posouváme ještě dál – propojujeme sbory s orchestry. Pro mladé zpěváky je to příležitost vyzkoušet si něco nového, poznat, jak vzniká společná hudební interpretace, a zažít atmosféru velkého koncertního projektu. Právě takové zkušenosti mohou být důležitou motivací pro jejich další cestu,“ připomíná Eva Nováková z Národního institutu pro kulturu.
Program začne v pátek 20. listopadu v 17:00 přehlídkovým koncertem sborů před odbornou porotou.
Účastníky v sobotu čekají workshopy a konzultace se sbormistry, v lektorském týmu se setkají Lenka Polášková, Miriam Němcová, Zuzana Kadlčíková a Marek Valášek.
Další sobotní blok „A co dál?“ patří středoškolákům, kteří chtějí pokračovat ve zpívání i po odchodu ze školního sboru. V ZUŠ Jitro představí další možnosti studia a sborového života Akademie sborového zpěvu při Pražském filharmonickém sboru nebo Kühnův smíšený sbor. S pedagogy Pražské konzervatoře a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy lze konzultovat také studium dirigování, sbormistrovství a pedagogiky.
Nedělní besedy „Jde to i jinak“ otevřou témata hudebního a uměleckého vzdělávání širší veřejnosti. Od 13:00 představí dirigent a lektor Dominik Landsinger nadační fond Harmonii a orchestrální vzdělávání podle principů El Sistema, které přivádí děti na základních školách ke společnému hraní v orchestru. Ve 14:00 naváže Viktor Suchánek, ředitel Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě, s besedou nazvanou Terapie uměním.
V sobotu od 18:00 vystoupí ve Filharmonii Komorní smyčce Lidové konzervatoře Ostrava, Komorní orchestr Dvořákova kraje a Komorní orchestr Iši Krejčího. Program nabídne skladby Edvarda Griega, Bély Bartóka, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka, ale také díla Eduarda Dřízgy, Jana Grossmanna a Pavla Helebranda.
Nedělní matiné od 11:00 v Městské hudební síni nabídne flétnový soubor Magistri a sbor Hamharmonie.
„Vyvrcholením bude slavnostní koncert v neděli 22. listopadu od 16:00 v sále Filharmonie, kde zazní studentská hymna Cantamus Eduarda Douši, Going Home v úpravě Pavla Koronthályho a Dvořákovo Te Deum, op. 103. Dirigovat bude Jan Sedláček, společnou sborovou přípravu povede Lenka Polášková. Sólových partů se ujmou sopranistka Bronislava Smržová Tomanová a barytonista Pavel Josef Kšica,“ říká Eva Nováková.
Ve Dvořákově Te Deum se představí sbory Squadra risonante, Telata a Komoráci, Sušický dětský smíšený sbor, Besharmonie a chlapecký sbor Pueri gaudentes. Skladbu Going Home zazpívají Kwaya, Pěvecký sbor Gymnázia Křenová, Gybon a Hamharmonie. Všechny doprovodí tři orchestry ze sobotního koncertu. Více na mezzochori.cz.