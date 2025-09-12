Tříletý hoch si sám vyjel autobusem. Ven se mu nechtělo, pomohla slíbená zmrzlina

Tříletý synek se ztratil své matce v Hradci Králové. Policisté po něm začali pátrat. Naštěstí si brzy v jednom městském autobusu cestující všimli, že s nimi jede i osamocené dítě, a upozornili řidiče. Ten pak přivolal strážníky, kteří hocha museli dost přemlouvat k návratu.

Horké chvilky zažila ve středu odpoledne v Hradci žena, které se kvůli chvilkové nepozornosti ztratilo dítě. Ohlásila to a rozjelo se pátrání, do kterého se zapojily hlídky městské i státní policie.

Po dvaceti minutách se však ozval řidič MHD, že veze hocha bez doprovodu.

„Hlídka byla na místě během dvou minut,“ sdělila mluvčí městských strážníků Eva Kněžourová.

Centimetry od tragédie. Dítě stálo v patře na zábradlí, nikdo si ho nevšímal

Ve 14:35 už strážníci v ulici Ignáta Hermanna na zastávce u zimního stadionu přebírali kluka v červené kšiltovce, ven se mu zprvu moc nechtělo.

„Pojď, dáme zmrzlinu,“ lákal jeden ze strážníků hocha. „Ale já už jsem jednu měl,“ oponoval klučina. Když se ho pak venku ptali, jak se ocitl sám ve městě, vysvětloval, že se naštval na mámu.

„Chlapec nejspíš sám nastoupil za domem do autobusu na Benešově třídě. Zřejmě znal cestu a chtěl se dostat za babičkou,“ dodala mluvčí.

Na sídlišti u panelového domu pak strážníci chlapce předali mamince, která pro slzy nemohla téměř mluvit. Za nalezení syna jim děkovala.

