Zelená zeď chybí. U rušné Milety roste hypermarket, park bude za dva roky

Petr Záleský
  17:12aktualizováno  17:12
Stavba křižovatky Mileta v Hradci Králové se připravovala tak dlouho, že i mnoho místních zapomnělo, co vše má v sousedství obřího projektu vzniknout. Už se rýsuje nejen tvar křižovatky a napojených silnic, ale i plocha, kde by do deseti měsíců měl stát obchod řetězce Kaufland. Zato slibovaný park má zpoždění.

Park byl přitom se vznikem komerčního centra svázán. Město jej plánovalo jako omluvenku za desítky tisíc vybetonovaných metrů čtverečních ploch.

Budoucí komerční objekt roky připomínal jen zhroucený plot kolem staveniště, které těžká mechanizace připravovala už v roce 2017. Investor se musel pustit do díla, protože ač měl v ruce stavební povolení i územní rozhodnutí, hrozilo propadnutí souhlasu se stavbou.

Teď už je lokalita nově oplocená, plocha zválcovaná, vládne tu ruch a na ceduli stojí, že polyfunkční objekt C bude hotov v únoru 2027.

Stavba hradecké křižovatky Mileta má za sebou už dva roky prací, vedle přibude Kaufland. (23. března 2026)
U křižovatky Mileta v Hradci Králové vyroste Kaufland. (23. března 2026)
Jeden z nových podchodů pod hradeckou křižovatkou Mileta (23. března 2026)
V okolí hradecké křižovatky Mileta platí kvůli stavbě dopravní omezení. (23. března 2026)
U křižovatky Mileta v Hradci Králové vyroste Kaufland. (23. března 2026)
26 fotografií

O okolní park se náletovými dřevinami postarala sama příroda, ale část letité džungle se sítí prošlapaných cest už je čerstvě zlikvidovaná. Další husté houští aspoň cloní pláň po zdemolované benzince a provoz na druhém silničním okruhu.

Zatímco Kaufland už co nevidět poroste, má slibovaný park zpoždění. Bude muset možná i dva roky počkat.

„Tak nám staví na Moravském (Předměstí) Kaufland. Bohužel nikdo už neřeší, že před výstavbou měl být hotový Park Mileta alespoň v první etapě. Spolu s druhou etapou má sloužit jako taková zelená zeď mezi Miletou a obytnými domy. Bohužel ani na první etapu nejsou peníze,“ informují sociální sítě Spolku pro rozvoj Moravského Předměstí.

Podle Adama Záruby (Změna), náměstka primátorky pro oblast architektury a urbanismu, je hotové územní rozhodnutí a pro stavbu systému cest nebo veřejného osvětlení je třeba získat stavební povolení.

Město nemá všechny pozemky

Problém je, že město zatím nemá všechny potřebné pozemky. Pro park schází třetina, chybí území, která sousedí se silničním okruhem.

„Narážíme na nepřijatelně vysoké požadavky majitelů, takže jsme museli projekt pozastavit. Požadavky byly vysoké tak, že nákup pozemků zastupitelstvo nemohlo schválit,“ řekl Adam Záruba.

„Když se kvůli výstavbě Kauflandu měnil územní plán, investor údajně městu složil sedm milionů na náhradní výsadbu. Jen aby se ty peníze nehledaly moc dlouho. Času bylo na všechno dost a teď, když se začíná stavět, najednou chybí? Už teď je nám jasné, že první nebude park, jak zněla úmluva, ale obchoďák. Tak snad se to brzo napraví,“ míní muž, který se na výstavbu dívá přímo z okna. Postup má nastudovaný.

Bytový dům ozvláštní věžička. Projekt je ve finále, ale kritika neustala

Náměstek primátorky ubezpečil, že park vznikne do dvou let a že problémem nejsou peníze. Zeleň podle něj musí počkat kvůli projektu stavby bytového domu Durychova. Ten se vrátil k novému projednávání ke stavebnímu úřadu, a protože se počítá s přeložkou horkovodu, budování parku by ztratilo na efektivitě.

„Nemá smysl začít dělat projekt, který se za velmi krátkou dobu zase rozkope. Každopádně předpokládám, že park nebude tak moc složitá stavební akce,“ uvedl Adam Záruba.

Miletu chtějí plně otevřít v květnu

Hradec už měl kvůli parku Mileta velké výdaje v loňském roce. Za pozemek o rozloze 7 120 metrů čtverečních loni zaplatil 33 milionů korun.

„Pozemek je pro město velmi důležitý. Chceme ho koupit proto, aby tam nevznikla třeba ubytovna nebo další supermarket vedle Kauflandu a celé se to tam nevybetonovalo. Stejně jako obyvatelé Benešovky si přejeme, aby to bylo co nejvíc zelené území,“ konstatoval Pavel Vrbický (Piráti), náměstek primátorky pro sociální oblast a majetek města.

Křižovatku Mileta dokončí nejspíš dřív, v okolí se rozjedou další stavby

S křižovatkou Mileta je kromě Kauflandu svázaná řada dalších projektů mnoha investorů. Potkávají se tu kampus Mephared, parkovací dům u fakultní nemocnice, komerční centrum, úplně nová poliklinika i místo pro odpočinek.

Přestože široké území se bude dokončovat možná až do konce roku, Mileta od zimy o obrovský kus poskočila. Těsně před dokončením jsou podchody, kanalizace nebo zastávky MHD. Díky novým obrubníkům a a zhutňování povrchu budoucích komunikací už jsou patrné obrysy velké křižovatky, dokončuje se vodovodní přeložka Benešovy třídy, pokládají se kabely pro semafory a už stojí i některé nové sloupy veřejného osvětlení.

Květen coby velmi ambiciózní plán pro otevření celé křižovatky tak stále platí.

Budoucí Kaufland na Moravském Předměstí (červená značka), v sousedství měl současně vyrůst park (modrá značka).

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

