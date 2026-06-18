Ředitelem Správy KRNAP ministr jmenoval Petra Moravce z České lesnické akademie

Autor: ČTK
  0:14aktualizováno  13:44
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ředitelem Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) dnes ministr životního prostředí (MŽP) Igor Červený (Motoristé) jmenoval pedagoga České lesnické akademie Trutnov Petra Moravce. Červený to oznámil na tiskové konferenci ve Vrchlabí.

Moravce označil za zkušeného manažera, pedagoga a odborníka s hlubokým zázemím v moderních technologiích a ekonomice lesního hospodářství. "Během výběrového řízení prokázal detailní znalost fungování národního parku, legislativního rámce i vztahů s obcemi, státní správou a odbornou veřejností. Zároveň představil komplexní a realistickou strategii dalšího rozvoje formou udržitelnosti a ochrany životního prostředí," uvedl Červený. Do finální koncepce nechá zapracovat i návrhy zbylých dvou kandidátů, například návrh na úspornou a efektivní digitalizaci nebo protipožární ochranu.

Moravec novinářům řekl, že mezi jeho priority patří ochrana krkonošské přírody, ale i protipožární opatření, digitalizace úřadu či usměrnění enormní návštěvnosti některých lokalit. V čele nejstaršího národního parku v Česku chce také bojovat proti výstavbě apartmánů, není příznivcem zpoplatnění vstupu do KRNAP.

Moravec byl podle některých médií favoritem výběrového řízení. V dopise zaslaném v květnu ministrovi životního prostředí ho kritizovali zástupci Svazku obcí Východní Krkonoše. Podle nich jeho profesní profil a veřejně dostupné informace o něm vyvolávají vážné pochybnosti o vhodnosti jeho jmenování do čela správy parku.

"Vnímám to jako jejich názor, stejně jako se všemi ostatními se s nimi setkám a názory si vyjasníme, když budou chtít pomoci, pomůžeme,“ řekl Moravec. Dodal, že chce kritiky přesvědčit svojí odborností, vzděláním i vztahem ke Krkonoším.

"Žádné personální změny zatím nechystám, nesmyslím si, že jsou na místě. Musím si nejprve převzít veškerou agendu a následně budeme pracovat s tím jaké možnosti jsou a co zřizovatel bude ode mne požadovat," řekl Moravec.

Na dotaz ČTK odpověděl, že Krkonoše za pět deset let budou minimálně ve stejně tak dobrém stavu, jako jsou nyní. "Možná budou ještě v o něco lepším stavu," řekl Moravec. Podle něj není na místě zpoplatnění vstupu do KRNAP či na exponovaná místa, jako třeba Sněžka. Za vstup do sousedního polského krkonošského národního parku se platí.

Vystudovaný lesník Moravec je pedagogem České lesnické akademie Trutnov, školy, kterou zřizuje Královéhradecký kraj. Byl také vedoucím kanceláře bývalého ředitele parku Robina Böhnische, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu.

"Prioritou zůstává ochrana přírody jako taková, rozvoj regionu, následně komunikace a otevřenost správy a její předvídatelnost v rámci komunikace s obcemi, podnikateli, lidmi, kteří tu žijí, a na druhou stranu se zaměstnanci správy," uvedl nový ředitel.

Moravec měl dosud ve správě parku úvazek v rozsahu 0,1. Trojici finalistů výběrového řízení doplňovali pracovníci KRNAP, vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb a vedoucí oddělení monitoringu a podkladů k péči David Krause.

Ministerstvo původně předpokládalo, že se nový ředitel ujme funkce v květnu, ale výběrové řízení se prodloužilo. Přihlásilo se do něj 14 uchazečů. Po odvolání ředitele správu parku dočasně vedl vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus.

Moravce se před několika lety týkala ministerská kontrola, o které informovaly Seznam Zprávy. Kontroloři, kteří reagovali na anonymní oznámení, ve zprávě uvedli, že narazili na nesrovnalosti v Moravcově vykazování pracovní doby a užívání služebního auta a doporučili širší kontrolu, ředitel mu nakonec auto odebral. Po určitou dobu předmětného období byl podle šetření zároveň také zaměstnancem trutnovské lesnické akademie, přičemž pobíral plat od obou zaměstnavatelů. Moravec pro Seznam Zprávy k záležitosti uvedl, že si kontrolu nevybavuje a Böhnisch řekl, že ho vnímal jako člověka vhodného do kontrolní činnosti. Hospodářským novinám Moravec napsal, že kontroly ve státních organizacích jsou standardním nástrojem a audit nezjistil žádné protiprávní jednání. "Jakékoliv jiné interpretace jsou čistou fabulací," uvedl.

Podle ministra Červeného zapadá do vize pro české národní parky udržitelný turismus s jasnou prioritou ochrany přírody. "Když to zvládají Němci, Rakušané či Slováci, tak není sebemenší důvod, aby to nezvládali Češi. Musíme najít kompromis, rozvíjet to tu, ale nedělat z toho skanzen. Pan Moravec mě zaujal právě svou koncepcí, že ochraňuje životní prostředí a zároveň myslí na to rozvíjet okolí pro společnost. Je to v souladu se strategií Motoristů sobě,“ řekl Červený. Ohradil se proti tomu, že jsou proti ochraně přírody. "Často nám říkáte, že chceme zničit přírodu, ale opak je pravdou. Děláme všechny kroky pro narovnání předchozích bezduchých ideologií s jasnými faktickými kroky, aby slovo ochrana přírody nebylo sprosté slovo, aby lidé vnímali, že to nemusí být jen omezování, ale racionalizace vzájemných vztahů," řekl ministr.

Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v ČR. Byl založen v roce 1963 a má 55.000 hektaru. Zahrnuje významnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou.

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