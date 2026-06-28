Mischa Maisky vystoupí v Kostelci nad Orlicí s rodinným triem a orchestrem

V parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku vystoupí v sobotu 1. srpna violoncellista Mischa Maisky. Kosmopolitního rodáka z Rigy, jediného žáka Mstislava Rostropoviče a Gregora Pjatigorského, doprovodí Karlovarský symfonický orchestr. Představí se také Maiského děti, klavíristka Lily a houslista a dirigent Sascha Maisky. ČTK to sdělila manažerka pořádající agentury Kinský Art Media a dramaturgyně festivalu Novozámecké hudební léto Jana Dioszegi. Areál Nového zámku se posluchačům otevře v sobotu v 18:00, koncert začne ve 20:00.
"Mischa Maisky je jednou z největších osobností světové hudební scény, vrací se do Česka po šesti letech. Jeho nezaměnitelný tón, projev a hluboká muzikantská citlivost z něho činí interpreta, jehož koncerty jsou vždy výjimečnou událostí," řekla ČTK Dioszegi.
Koncert zároveň připomene 500 let od nástupu Habsburků na český trůn, za nichž se Vídeň stala jedním z nejvýznamnějších hudebních center Evropy. Proto zazní díla tří skladatelů spjatých s vídeňským dvorem, Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna a Ludwiga van Beethovena.
"Večer otevře předehra k Mozartově Kouzelné flétně, následovat bude Haydnův Koncert pro violoncello C dur v podání Mischy Maiského. Vrcholem večera bude Beethovenův Trojkoncert C dur op. 56," uvedla Dioszegi. Podle ní je o koncert velký zájem. "Kapacita hlediště je 700 až 800 míst. Na Maisky trio máme v tuto chvíli zhruba 500 posluchačů, vstupenky jsou stále v prodeji," řekla ČTK Dioszegi.
Maisky se svými dětmi naposledy vystoupil v Praze v roce 2020 pod názvem Mischa Maisky & Family. "Pod názvem Maisky trio rodinné seskupení v Česku dosud oficiálně nevystoupilo. Koncert v Kostelci tak bude jejich prvním společným vystoupením pod tímto názvem. Pro festival i pro posluchače jde o mimořádnou událost, která se v českém prostředí objevuje výjimečně. Svědčí o tom i to, že nám lidé volají, jestli je to skutečně pravda," uvedla Dioszegi.
Osmasedmdesátiletý Mischa Maisky se narodil v lotyšské Rize v tehdejším Sovětském svazu. Je držitelem mnoha hudebních ocenění, koncertuje v nejprestižnějších koncertních síních světa. Zajímavostí je, že roku 1970 byl uvězněn v sovětském pracovním táboře. Po propuštění se rozhodl pro emigraci do Izraele, nyní žije v belgickém Bruselu, je židovského původu.
Koncert bude vyvrcholením druhého ročníku festivalu klasické hudby Novozámecké hudební léto, který se koná v Kostelci nad Orlicí. Festival zahájí 29. července klavírista Lukáš Vondráček.
"Je pro mě stále neuvěřitelné, že Mischa Maisky zahraje u nás doma na zahradě, v omezené kapacitě našeho nádvoří budou mít posluchači světovou hvězdu opravdu na dosah," dodal majitel Nového zámku František Kinský, který je známý také jako průvodce dokumentárního televizního cyklu Modrá krev.