Bike park v Mladých Bukách přidal dva traily, cílí na zdatnější jezdce

Tomáš Plecháč
  8:32aktualizováno  8:32
V zimě svahy Pekelského vrchu sjíždějí lyžaři, v létě se kopec stává čím dál populárnější adresou pro horské cyklisty. Dvě základní trasy bike park v Mladých Bukách na Trutnovsku otevřel loni, letos v létě přidal další dvě jednosměrné stezky pro horská kola, na kterých se vyřádí už ti náročnější.

Za sezonu bike park navštíví tisíce zájemců, kteří tu mají pět kilometrů tratí. Odvrácenou stránkou v Krkonoších je rostoucí počet úrazů, často i vážných.

Traily pro horská kola na svazích Pekelského vrchu byly v různých podobách už dříve, poprvé se tu objevily v roce 2011. Svého času je stavěl i nejznámější český jezdec Michal Maroši. V loňském roce se bike park pokusil o restart, otevřel dva fungl nové singletracky a spustil kotvový vlek. Letos nabídku doplnily kratší, zato technicky náročnější trasy.

Nové traily v Mladých Bukách nabízejí náročnější terén i několikametrové skoky. (19. července 2025)
Výhled na Krkonoše z Bike parku v Mladých Bukách (19. července 2025)
Bike park v Mladých Bukách (19. července 2025)
Bike park v Mladých Bukách (19. července 2025)
13 fotografií

„Snažili jsme se, aby každý trail byl jiný,“ říká Vladimír Mládek, zástupce provozního ředitele Areálu Mladé Buky.

Nejdelší trail Přespolní slavnost měří 2,5 kilometru. Pozvolně klesající trasa s klopenými zatáčkami, terénními vlnami a menšími skoky byla navržena tak, aby ji zvládly sjet také děti. „Je hodně hravý, i pokročilejší jezdec si na něm najde obtížnější pasáže, které ho budou bavit,“ poznamenává Mládek.

Hop, pižďuchu

Náročnější červený trail Hop, pižďuchu s délkou 1,5 kilometru obsahuje několik skoků, a dokonce unikátní U-rampu. Je pro zkušenější bikery.

Také názvy letos otevřených trailů jsou inspirovány hrami Václava Havla, jenž měl na nedalekém Hrádečku chalupu. Oba začínají odbočkou z červené trasy Hop, pižďuchu a některé úseky mají společné. Motýl na anténě sice měří pouze 250 metrů, zato má nejtěžší obtížnost. Na černém trailu jezdce čeká série deseti skoků, jeden z nich vede přes jezírko.

„Na nejdelších skocích létají deset až dvanáct metrů a jsou víc než dva metry nad zemí. Mezi mladými jezdci jsou dnes skoky hodně vyhledávané,“ upozorňuje Vladimír Mládek.

Bikeři se musejí ve spodní sekci vypořádat s klopenou zatáčkou v úhlu 270 stupňů. Jiného ražení je červený trail Zákopy psího vojáka, svižná enduro trasa měřící 750 metrů vede mezi stromy, přes kamení, kořeny a potok.

Na podzim boule zahrnou

Čtveřice trailů pravděpodobně není konečné číslo. „Chtěli bychom v podobném duchu pokračovat a zase třeba příští rok přidat další trasu. Prostoru tady máme spoustu, jediné, co nám bohužel chybí, je pořádný les. Osmdesát procent trailů vede po louce,“ říká zástupce provozního ředitele.

Proto je údržba tras náročnější, než kdyby byly v lese, kde mají přece jen delší životnost a tolik jim nevadí intenzivní deště.

„Traily na loukách víc trpí. Údržba je každodenní, odstraňujeme kameny a upravujeme vyježděná místa. Hlavně když se jezdí za mokra, tvoří se koleje,“ popisuje.

Singltracky zčásti vedou přes hlavní sjezdovku mladobuckého skiparku. Klopené zatáčky a boule technika na podzim srovná se zemí. Na jaře, když skončí lyžování, je musí znovu postavit. Připravit trasy po zimě na sezonu zabere dva týdny. Kotvový vlek, který vyváží jezdce na start stezek, měří 600 metrů. Kolo táhne závěs navlečený na představec řídítek. Předělat ho na letní bikerský provoz trvá tři dny, pracovníci musejí upravit kolem padesáti kotev.

Ženy a rodiny už nejsou vzácností

Bike park je otevřen od května do září, o letních prázdninách denně od 9 do 18 hodin. Jednodenní bikepas na vlek stojí 520 korun, nejprodávanější je čtyřhodinový bikepas. Součástí je půjčovna s patnácti koly. Zájem je značný a roste, jde do tisíců návštěvníků ročně. Na rozdíl od dřívějších let se na traily vydává stále více žen a rodin s dětmi.

„Potkat ženu na singltracích byla ještě před pár lety vzácnost, teď je to už běžné. Jezdí k nám i pětileté děti, které jsou schopné nejlehčí trasu sjet,“ podotýká Vladimír Kulhánek.

Jaroslav Zívr z Vrchlabí přijel Pekelský vrch vyzkoušet s osmiletým synem. „Už tady byl se starším bráchou, mají to najeté. Taky si to vyzkouším. Možností teď je v Krkonoších docela hodně, pro děti to je zpestření, něco se naučí a nesedí doma u počítače,“ povídá u dolní stanice vleku.

Patrik Mandys s pětiletým synem jezdí do Mladých Buků pravidelně, singletracky sjíždějí aspoň jednou za měsíc. „Minulý rok jsme tady byli poprvé. S dětmi jezdíme po modrém, bez nich si občas sjedeme červený. Nemám zas tolik zkušeností, abych bike park mohl porovnávat, ale my jsme tady spokojení, hodně se toho naučíme,“ hodnotí.

Singltracků přibývá

Singltracky zažívají v poslední době v Krkonoších a podhůří velký boom. Hegemonem zůstává Trutnov Trails s 50 kilometry přírodních stezek všech obtížností v lokalitě Čížkových kamenů a Jestřebích hor.

V loňském roce se otevřely první tři traily o celkové délce 3,7 kilometru v lese nad koupalištěm Dachova v Hořicích. Město počítá i s druhou etapou, po jejím dokončení by síť tras měla mít dvojnásobnou délku.

Druhý oficiální singletrack slouží bikerům od loňského podzimu v lese nad nemocnicí ve Dvoře Králové nad Labem. Červený dlouhý 1 300 metrů je spíš pro zkušenější jezdce, doplnil technicky nepříliš náročný Modrý trail, který město postavilo v roce 2022.

V krkonošském Benecku je novinkou letošního léta přes tři kilometry dlouhý trail střední obtížnosti u lanovky Kejnos, na trase je několik zatáček, mostků a těžších pasáží.

Také více úrazů

S rozvojem tratí pro horská kola zároveň přibývá úrazů. Horská služba už na začátku letních prázdnin řešila velmi vážná poranění. Podle záchranářů jezdci často přecení své schopnosti, neodhadnou náročnost překážky nebo skoku a leckdy nemají adekvátní ochranné pomůcky.

„Závažná poranění páteře, krku, hlavy, mnohdy s možnými trvalými následky, jsou výsledkem přecenění technických schopností bikera, podcenění náročnosti skoku nebo dílem souhry okolností, které i zkušeného jezdce dostanou do neřešitelné situace,“ říká Marek Fryš z Horské služby Krkonoše.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Nejlepší půlrok v historii. Počty turistů na jihu Čech lámou rekordy

Ve druhém čtvrtletí roku se na jihu Čech ubytovalo téměř půl milionu hostů. Meziroční nárůst je více než osm procent. Stoupaly také údaje o návštěvnosti regionu cizinci. Zájem je hlavně ze sousedních...

17. srpna 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Náhrdelník ze psích zubů a mušlí. Mohyla ukrývala hrob významné pravěké ženy

Archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni objevili pod horou Říp hrob významné ženy z období pravěku. Že měla výjimečné společenské postavení, dokazují artefakty, které u ní vědci našli....

17. srpna 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Bike park v Mladých Bukách přidal dva traily, cílí na zdatnější jezdce

V zimě svahy Pekelského vrchu sjíždějí lyžaři, v létě se kopec stává čím dál populárnější adresou pro horské cyklisty. Dvě základní trasy bike park v Mladých Bukách na Trutnovsku otevřel loni, letos...

17. srpna 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Chcete kanalizaci? Zaplaťte 100 tisíc. Senioři na Českolipsku na to však nemají

Lidé na Starých Ladech v České Lípě musejí přispět sto tisíc korun na vybudování kanalizace. Jinak hrozí, že se celý projekt zastaví. Pro některé místní je však částka příliš vysoká. Jestli ji...

17. srpna 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Nechci z Terezína jen symbol minulosti, ale tolik nás toho brzdí, říká starosta

Do Terezína na Litoměřicku tečou po letech devastace první miliony na záchranu cenných staveb. Dobrá zpráva. Ale Terezín, město s výjimečnou historií a pevnostní architekturou, chce být víc než...

17. srpna 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Záchranka bude mít v Odrách novou stanici, do současné se nevejdou větší vozy

Do tří let by měli mít zdravotní záchranáři v Odrách na Novojičínsku novou výjezdovou stanici. Stávající základna již nevyhovuje a není možná ani její přestavba. Kraj, který bude investorem stavby,...

17. srpna 2025  7:22,  aktualizováno  7:22

Ochrana před překotnou výstavbou. Prvorepubliková vilová kolonie Cibulky má šanci stát se památkou

Ministerstvo kultury navrhuje prohlásit vilovou kolonii Cibulky v Košířích z poloviny dvacátých let minulého století za památkovou zónu. S tím souhlasí i vedení Prahy 5, které zároveň žádá, aby...

17. srpna 2025  6:56

Bagry a výkopy žábě nevadí. Mezi pavilony nemocnice žije ohrožená ropucha zelená

Přestože je Fakultní nemocnice Olomouc již pár měsíců místem čilého stavebního ruchu, svůj prostor si tam vydobyla i příroda. A odborníky opět překvapila. Mezi nemocničními pavilony totiž přežívá a...

17. srpna 2025  6:32,  aktualizováno  6:32

Požár v Ostravě si vyžádal tři zraněné, 20 lidí muselo opustit domov

Tři lidé se zranili dnes večer při požáru bytu v domě v Ostravě-Přívoze. Do bezpečí je vyvedli v dýchacích maskách hasiči. Dalších 17 lidí opustilo své domovy...

16. srpna 2025  22:48,  aktualizováno  22:48

Část programu mezinárodního festivalu Flašinet žije! jsem zachytila na Kampě.

vydáno 16. srpna 2025  22:03

V Duchcově vzplanula střecha domu, hasiči evakuovali lidi po žebříku

Požár střechy třípatrového bytového domu v Duchcově na Teplicku se už nešíří. Hasiči evakuovali 11 lidí, část z okolních domů, a dva zachránili pomocí žebříku ze střechy sousední budovy. Na místě...

16. srpna 2025  21:52,  aktualizováno  22:02

Muž v Kněžmostě se dnes při práci popálil o horký plast na 40 procentech těla

V jedné z firem v Kněžmostě na Mladoboleslavsku dnes utrpěl muž při práci popáleniny na 40 procentech těla. Popálil se kusem horkého plastu. Záchranáři ho...

16. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.