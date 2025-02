Uskutečnil své fantazijní představy, byl to samotář. Chlapec přiznal vražedný útok

Podle policisty žil chlapec v neúplné rodině jen s matkou, má základní vzdělání a nemá ani práci, ani zájem o další vzdělání. Nepatřil podle dosavadních zjištění k žádné teroristické ani extremistické skupině, uvedl Popiolek.

Výslech obviněného kriminalisté ukončili ve čtvrtek. „Mladistvý obviněný doznal plně svou trestnou činnost před svým obhájcem,“ řekl dále Popiolek.

Dodal, že chlapec byl samotář. „Žil ve svém virtuálním fantazijním světě a svoje fantazijní představy uskutečnil. Vybral si náhodný cíl,“ dodal kriminalista.

Policie přizvala znalce z oboru psychologie a psychiatrie, výsledky však zatím nemá a nemůže proto posoudit, zda mladík trpí dušení poruchou. Testy na alkohol a drogy byly negativní, čeká se na rozbory krve a dalšího biologického materiálu. Začínají výslechy lidí z okolí obviněného.

Tragédie se odehrála ve čtvrtek ráno v obchodní zóně v Hradci Králové, útočník ubodal nožem dvě prodavačky ve věku 19 a 38 let. Po útoku utekl přes most přes Labe asi do kilometr vzdálené Říční ulice, tam ho zásahová jednotka zadržela. Očekává se, že soud dnes rozhodne o vazbě.

Podle zjištění iDNES.cz navštěvovala zemřelá dívka střední školu v Hradci Králové. Potvrdili to její spolužáci. Škola vyvěsila černou vlajku, blíže však tragédii komentovat nechce. Na brigádu do prodejny měla dívka chodit poměrně často.

Čin zasáhl řadu obyvatel krajského města, kteří přinášejí na místo útoku květiny a svíčky. Vyjádřili se k němu zástupci města, kraje i biskupství, které v Hradci Králové sídlí.

Záchranáři v pátek uvedli, že po útoku ošetřili tři lidi, kteří utrpěli posttraumatický stres. Jednoho člověka převezli do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

„Během čtvrtka jsme přijali pacientku s příznaky akutní reakce na stres na psychiatrickou kliniku. Byla jí poskytnuta lékařem a psychologem krizová intervence a podpora. Její stav si nevyžádal hospitalizaci,“ potvrdil mluvčí nemocnice Jan Špelda.