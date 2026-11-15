Policie obvinila mladistvého z vraždy seniorky ve Dvoře Králové,skončil ve vazbě

Autor: ČTK
  17:44aktualizováno  17:44
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Kriminalisté obvinili mladistvého z vraždy třiasedmdesátileté ženy ve Dvoře Králové nad Labem. K činu se doznal, motivem byl podle policie majetkový prospěch. Soud poslal obviněného do vazby, uvedla policie na síti X.

Žena zemřela v pátek 13. listopadu v nemocnici, kam ji zdravotníci převezli se zraněními, napadena byla v jednom z domů ve Dvoře Králové nad Labem. Policie v souvislosti s případem ještě téhož dne zadržela mladistvého člověka.

K zadržení podezřelého přispěla také spolupráce s městskými strážníky a místní znalost policistů. Na případ upozornila policie v pátek poté, co ji nemocnice informovala, že na úmrtí ženy se mohl podílet jiný člověk.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva otevřeno v obchodech? Kdo plánuje vyrazit na nákupy, nemusí se bát. Na...

Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci

Potkanů tu žije spousta. Tomuto prý říkají Prašivka.

Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) dokončily pravidelnou celoplošnou deratizaci, při které ošetřily 13,5 tisíce kanalizačních vstupů a...

Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...

Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár udivených pohledů a kdekdo by si možná pomyslel, že se dotyčný zbláznil. Anebo že to po ránu přehnal s...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Konec chlouby za miliardy: Zamíří nejdražší lokomotivy Českých drah do šrotu?

Dvacet elektrických lokomotiv řady 380, známých také pod přezdívkou „Emil...

Měly představovat vrchol českého železničního strojírenství a stát se moderní oporou dálkové dopravy. Dvacet elektrických lokomotiv řady 380, známých také pod přezdívkou „Emil Zátopek“, čeká už za...

Praha má po 70 letech nový hřbitov. Lidem připomíná lodní okénka nebo jaderný reaktor

Nový hostivařský hřbitov

Kulaté otvory ve vysokých betonových zdech připomínají lodní kajuty, někomu možná i jaderný reaktor. Nový hřbitov v pražské Hostivaři je ale především promyšleným pietním místem, které chrání...

Na dálnici D8 havarovalo několik aut. Obě raněné osoby záchranáři hospitalizovali

ilustrační snímek

Dálnici D8 u Prahy v neděli večer ve směru na hlavní město uzavřela hromadná nehoda několika vozidel. Dva lidé se zranili, jeden lehce a druhý středně těžce. Podle předběžných informací se zřejmě...

15. listopadu 2026  20:52

Policie obvinila mladistvého z vraždy seniorky ve Dvoře Králové,skončil ve vazbě

ilustrační snímek

Kriminalisté obvinili mladistvého z vraždy třiasedmdesátileté ženy ve Dvoře Králové nad Labem. K činu se doznal, motivem byl podle policie majetkový prospěch....

15. listopadu 2026  17:44,  aktualizováno  17:44

Až metr sněhu a stovky lidí. První skiareál v Česku úspěšně zahájil zimní sezonu

ilustrační snímek

Na první lyžování letošní zimní sezony v neděli do areálu Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku dorazilo podle odhadu čtyři sta až pět set lidí. Středisko podle svého vedení zahájilo sezonu jako...

15. listopadu 2026  19:12,  aktualizováno  19:12

Vánoční městečko v ostravském Bělském lese dnes zahájilo provoz

ilustrační snímek

Vánoční městečko v ostravském Bělském lese dnes odpoledne poprvé otevřelo brány veřejnosti. Návštěvníci v areálu Lesní školy najdou například 20 trojrozměrných...

15. listopadu 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Při požáru rodinného domu v Uničově našli hasiči mrtvého člověka

ilustrační snímek

Při požáru rodinného domu v Uničově na Olomoucku našli dnes hasiči mrtvého člověka. K požáru vyjížděli dnes ráno. Z hořící a silně zakouřené budovy zachránili...

15. listopadu 2026  16:56,  aktualizováno  16:56

Olivový olej může v krku štípat. Kdy je to známka kvality a na co si dát pozor?

Při nákupu oleje se vyplatí sledovat nejen původ, ale i datum sklizně, pokud je...

Právě teď je ve Středomoří rušno. V Řecku, Španělsku i dalších zemích vrcholí nebo pokračuje sklizeň oliv a v lisovnách vzniká nová úroda olivového oleje. Jeho výsledná chuť přitom závisí na mnoha...

15. listopadu 2026  18:01

Na Jičínsku se srazila tři auta, jedna žena zemřela. Mezi zraněnými jsou i děti

ilustrační snímek

Jedna řidička zemřela a několik lidí utrpělo zranění při odpolední nehodě tří vozidel u Holína na Jičínsku. Na silnici I/16 zasahovalo pět pozemních posádek záchranářů a dva vrtulníky. Na síti X o...

15. listopadu 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Na první lyžování na Monínci dorazilo za slunečného počasí až 500 lidí

Na prvnĂ­ lyĹľovĂˇnĂ­ na MonĂ­nci dorazilo za sluneÄŤnĂ©ho poÄŤasĂ­ aĹľ 500 lidĂ­

Na první lyžování letošní zimní sezony dnes do areálu Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku dorazilo podle odhadu 400 až 500 lidí. Středisko podle svého vedení...

15. listopadu 2026  15:43,  aktualizováno  15:43

Bouřící Letná ucpala pražskou MHD. Metro bylo přeplněné a nabíralo zpoždění

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost...

Dopravní podnik kvůli přeplněnosti části stanic v době letenské demonstrace reguloval provoz metra. Linka C se zpožďovala, Hradčanskou některé vlaky projížděly. Plné byly i některé vlaky či autobusy...

15. listopadu 2026  14:32,  aktualizováno  17:16

Peníze a cenná příroda. Železniční spojku přes Poodří postaví až ve 30. letech

Mapka místa v CHKO Poodří, kudy by měla vést železniční přípojka k průmyslové...

Hlavně na penězích bude záležet, kdy začne stavba přímého železničního napojení mošnovské průmyslové zóny na hlavní koridor u Studénky. Správa železnic se také musí vypořádat s ochranou unikátní...

15. listopadu 2026  16:52

Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe

Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...

Hasiči v Olomouckém kraji likvidují kvůli větru stromy spadené na komunikacích

ilustrační snímek

Hasiči v Olomouckém kraji dnes od rána kvůli silnému větru likvidují stromy, které spadly na silnice, chodníky či do drátů elektrického vedení. Dosud evidují...

15. listopadu 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Rekordní demonstrace na Letné. Lidé se bouří proti vládním plánům s ČT a Českým rozhlasem

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost...

Letná se stala dějištěm velkého protestu proti plánovaným změnám financování České televize a Českého rozhlasu. Mikuláš Minář kritizoval vládní koalici, slovenská režisérka Tereza Nvotová varovala...

15. listopadu 2026  15:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.