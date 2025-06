Po kraji proto obyvatelé Stanovic chtějí, aby do doby, než dojde k celkové rekonstrukci nýtovaného mostu, po provizorních úpravách zatížení opět zvýšil.

Přestože hlavní přístup k nedalekému baroknímu hospitálu v Kuksu je z druhé strany, kde je záchytné parkoviště, přes most z roku 1882 jezdí, především v létě a při akcích, i stovky aut denně.

Most však viditelně chátrá. Rezavé části konstrukce nejde ani z dálky přehlédnout, ochranné plechy z mostovky opadávají, narušené jsou pískovcové bloky v předmostí a vozovka je plná děr. Od ledna proto kraj snížil nejvyšší povolenou tonáž ze tří na 1,5 tuny. Obec kvůli tomu s ním vyvolala jednání.

Omezení totiž představuje pro vesnici se 60 obyvateli velký problém. Pokud místní nechtějí porušit předpisy, musí jet objížďkou přes Dvůr Králové nad Labem nebo Jaroměř.

„Polovina obyvatel nemůže kvůli snížení tonáže přejíždět přes most. Příští rok by se měla opravovat silnice ze Stanovic do Kuksu. Kudy budeme jezdit pak? Než se rozhodne, co se s mostem bude dělat, mělo by se to opravit provizorně,“ říká zastupitel Stanovic Michal Mádle (nestraník, Pro lepší obec).

Prioritou je most zachovat

Omezuje to zásobování, dodávky přepravních služeb i svážení odpadků. „Máme to zařízené tak, že jednu část obce vyvážejí popelářské vozy od Kuksu, druhou část od Žirče,“ poznamenává starosta Miloslav Hertl (nestraník, Občané Stanovic).

Obec chce, aby se, než začne celková rekonstrukce dvouobloukového mostu, nejvyšší povolené zatížení zvýšilo alespoň na 3,5 tuny. „Větší osobní auta váží víc než 1,5 tuny, to samé elektroauta. Vesnice leží na obou březích Labe, zvýšení maximální povolené hmotnosti je pro nás důležité,“ upozorňuje starosta.

Kraj připravuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci, hotová má být v červenci.

„Součástí je statický výpočet, který určí stávající maximální zatížitelnost. V případě výpočtu nižší hodnoty navrhneme technické řešení pro docílení minimálně 3,5 tuny do doby, než bude most rekonstruován,“ říká mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.

Diagnostika má naznačit, jakým směrem se opravy budou ubírat. Pro kraj je prioritou most zachovat a opravit poškozené prvky.

„Snahou bude zvýšit zatížitelnost mostu při zachování stávajících prvků a tvaru mostu, protože jde o cenný doklad mostního stavitelství z 80. let 19. století,“ podotýká mluvčí. Pokud se ukáže, že most nelze opravit, přišla by na řadu výměna, tedy replika ocelové konstrukce.

Přestože Stanovice patří mezi nejmenší obce v regionu, provoz je v ní značný.

„Kdo jede z Kuksu do Braunova Betléma nebo do zoologické zahrady ve Dvoře Králové, zkracuje si to přes Stanovice. To samé z druhé strany ode Dvora, řidiči vyjedou v Kuksu a hned jsou na dálnici,“ vysvětluje starosta Miloslav Hertl.

Největší provoz bývá v době akcí v kukském hospitálu, jako jsou zahradnické a adventní trhy nebo různé koncerty. Trasa přes Žireč je z deset kilometrů vzdáleného Dvora o něco kratší, navíc s minimálním provozem a řidiči se vyhnou častým zácpám v centru patnáctitisícového města.

Poslední nátěr před revolucí

Nezřídka přes Stanovice a historický most vedou objížďky. „Když je na hlavní silnici z Jaroměře na Trutnov nehoda, na mostě se objeví třeba tři čtyři auta za sebou,“ poznamenává starosta.

Jen během rozhovoru s redaktorem MF DNES projely přes most navzdory zákazu tři dodávky.

Za celou dobu, co v obci se 60 trvale žijícími obyvateli žije, pamatuje Miloslav Hertl pouze dvě rekonstrukce: „Když jsem šel v polovině 60. let na vojnu, most se natíral. Před sametovou revolucí se celý opískoval a znova natřel. Od té doby nic.“

Ocelový příhradový most postavili v roce 1882. Sám není kulturní památkou ani jinak památkově chráněn, leží však v ochranném pásmu památkové rezervace Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Braunově Betlémě.

Podle Jiřího Balského, ředitele Národního památkového ústavu v Josefově, má nezpochybnitelnou historickou hodnotu: „Konstrukce je nýtovaná a má ojedinělou skladbu a tvar. Tím je přinejmenším regionálně velmi hodnotná, navíc dokládá dobovou technologii, od jejího postavení dosud slouží a je v místě dobře usazená, respektovaná i obdivovaná.“

Balský by pokládal za ideální, kdyby ve Stanovicích zůstal po nezbytných opravách původní most: „Jsme ale připraveni souhlasit i s rozsáhlou náhradou, pokud se ukáže, že zejména technologicky je náročné, až nemožné stávající konstrukci jednoduše opravit.“