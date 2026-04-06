Motorkář havaroval u Borohrádku na Rychnovsku, zemřel v nemocnici

Po převozu do nemocnice zemřel motocyklista, který v neděli 5. dubna kolem 14:00 havaroval na silnici II/317 mezi Borohrádkem a Čermnou nad Orlicí na Rychnovsku. Při průjezdu levotočivou zatáčkou vyjel mimo silnici do příkopu. Utrpěl smrtelná zranění, vyplynulo z dnešních informací policie. Dechová zkouška na alkohol u něj byla negativní.
"Motocyklista při nehodě utrpěl vážná zranění, se kterými byl převezen do nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, kde bohužel svým zraněním podlehl," uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková. Policie se okolnostmi a příčinami dopravní nehody dál zabývá.