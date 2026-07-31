Motorkář po čelní srážce s osobním autem na Náchodsku zemřel

Po čtvrteční dopravní nehodě v Heřmánkovicích na Náchodsku zemřel motorkář. Podle policie řidič osobního auta přejel z neznámých příčin do protisměru, kde se čelně srazil s motocyklem, informovala dnes na webu policejní mluvčí Martina Jandová. Motocyklista utrpěl vážná zranění, později v nemocnici zemřel. Řidič auta vyvázl bez vážnějšího zranění. Nehoda se stala ve čtvrtek krátce po 08:30.
"Účastníky nehody byli dva dvaasedmdesátiletí muži. Motocyklista při střetu utrpěl život ohrožující zranění, se kterým byl po ošetření a resuscitaci letecky transportován do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Přes veškerou snahu lékařů následkům zranění později podlehl," uvedla Jandová.
Dechová zkouška u řidiče osobního vozidla přítomnost alkoholu vyloučila. Policie se dál zabývá příčinami a okolnostmi nehody. Případ prověřuje pro možné podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti.