Tajně porodila a děti zabila. Matka přiznala dvě vraždy, navrhli jí 25 let vězení

Královéhradecký krajský soud dnes otevřel otřesný případ vraždy dvou novorozeňat v Dobrušce na Rychnovsku. Podle spisu se dětí zbavila krátce po porodech jejich nyní třicetiletá matka. Oba incidenty dělily dva až tři roky. U soudu dnes obžalovaná prohlásila vinu, obžaloba pro ni navrhla 25 let vězení.

Ráno začalo hlavní líčení čtením obžaloby. Žena všechno přiznala a prohlásila vinu. Řekla, že souhlasí s popisem skutku a souhlasí s právní kvalifikací.

Státní zástupkyně Lenka Faltusová navrhla, aby soud prohlášení viny přijal, souhlasil i obhájce. Nato senát vyhlásil přestávku na poradu.

K navrženému trestu obžalovaná sdělila, že to je „strašně moc“. Hovoří třesoucím se hlasem. Skutečnosti jsou podle ní nesporné.

Soud poté přijal prohlášení viny ohledně dvou bodů obžaloby i ohledně kvalifikace. Dokazování bude již pouze k osobě obžalované a k výši trestu.

„Neměli jsme důvod prohlášení obviněné nepřijmout. Byly splněny všechny podmínky, proto jsme ho přijali. Hlavní líčení, jak bylo původně naplánované, se konat nebude. Nebudeme se věnovat dokazování k činům obviněné, ale právě k otázkám trestovým a k osobě obviněné,“ řekl předseda senátu Miroslav Mjartan. Znalci přijdou k soudu v 9:45.

Ve vážném stavu ji vezli do nemocnice

Na pozdější z případů se přišlo loni v listopadu po utajeném domácím porodu. Ženu ve vážném stavu tehdy přivezla sanitka do rychnovské nemocnice. Lékaři však hned poznali, že právě porodila a měli obavy o novorozence.

Jeho tělo ještě týž den policie našla při rozsáhlé pátrací akci v rodinném domě v Dobrušce, kde žena bydlela u babičky se svými nezletilými dětmi.

Podle obžaloby žena porodila v noci z 1. na 2. listopadu 2024 v patře stavení, kde bydlela. Věděla, co činí, a s těhotenstvím se nesvěřila lékaři ani poradně, nechystala žádnou výbavu. Jak ukázala pitva, porodila donošeného životaschopného syna, který později dostal i jméno. Dítě však žilo jen minuty, nejvýš desítky minut.

„Po vypuzení ze svého těla (dítě) oddělila utržením pupeční šňůry od placenty. S cílem usmrtit překryla ústa dítěte rukou,“ stojí v obžalobě. „Poté, co dítě začalo plakat, užila proti novorozenci mechanismu zevního dušení a tupého násilí, aby pláč neslyšely nezletilé děti a spolubydlící, která obývala přízemí domu.“

Dítě zemřelo na zadušení. Obžalovaná pak podle spisu tělo zabalila do froté ručníku a dala je do igelitové tašky, kterou odložila v chodbě v patře domu. Plánovala dítě pohřbít, na to však nedošlo, protože skončila s masivním krvácením v nemocnici. Po neodborném porodu jí totiž zůstala placenta v těle.

Několik dní poté policisté devětadvacetiletou ženu obvinili z vraždy a soud ji vzal do vazby. Při vyšetřování kriminalisté vypátrali i třicetiletého muže, který se vyhýbal vězení.

Podřekla se, policisté se vrátili

Dále kriminalisté získali indicie, že se matka podobným způsobem nezbavila novorozence poprvé. Opět se proto do Dobrušky vrátili. Podle serveru Novinky.cz se žena při výslechu sama podřekla.

Předešlý porod, při němž v koupelně přišla na svět zdravá holčička, spadá do období let 2021 až 2022. Než začalo dítě plakat, obžalovaná se ho zbavila podobně. Mrtvolu v barevném froté ručníku vložila do tří igelitek a dala do kůlny. Po několika dnech ještě přinesla další igelitový pytel, aby zabránila šíření zápachu, a vše uložila dovnitř a shora uzavřela.

Ostatky druhého novorozence pak policisté našli v přístavku domu ukryté v igelitové tašce loni v prosinci. Mohly tam být dva až tři roky. Ženu poté obvinili z druhé vraždy.

4. listopadu 2024

Spisový materiál podle policie čítá téměř tisíc stran. Kriminalisté zadali řadu znaleckých posudků z různých oborů.

Když reportér iDNES.cz mluvil s přáteli a známými mladé ženy, jejich názory se rozcházely. Podle některých bezproblémová dívka sklouzla k drogám a měla potíže starat se o své dvě děti, další ji popisují jako kamarádku, u níž si žádných problémů nevšimli. Že byla těhotná, někteří ze sousedství ani nepostřehli.















