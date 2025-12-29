Ve Špindlerově Mlýně našli v potoce mrtvého cizince, policie nařídila pitvu

Muže bez známek života svědek nalezl v neděli před polednem v části Svatý Petr nedaleko spodní stanice šestisedačkové lanovky na Pláně. Případem se zabývají trutnovští kriminalisté.
„Na těle zatím nejsou patrné žádné známky cizího zavinění. Nevíme, jakým způsobem k úmrtí došlo, ani zda byl muž před smrtí pod vlivem alkoholu,“ řekla pro iDNES.cz policejní mluvčí Martina Jandová.
Dosud není jasné, jak dlouho tělo v potoce leželo. Policie nařídila zdravotní pitvu, která by měla klíčové okolnosti objasnit.
