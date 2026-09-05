Muž z Náchodska po propuštění z vězení vyhrožoval lidem zabitím, je ve vazbě

Čtyřicetiletý recidivista z Náchodska krátce po propuštění z vězení podle kriminalistů opakovaně vyhrožoval své bývalé družce, jejímu partnerovi a dětem zabitím. Policie muže obvinila z nebezpečného vyhrožování a náchodský okresní soud na něj dnes dopoledne uvalil vazbu. Na webu policie to uvedla mluvčí policie Andrea Muzikantová.
Muž, který byl sedmnáctkrát trestaný, vyšel z vězení koncem srpna. V žaláři pykal za násilnou trestnou činnost. Družce, jejímu partnerovi a dětem podle policie vyhrožoval opakovaně, a to osobně a písemně. "V jednom z případů měl družce vyhrožovat s nožem v ruce," uvedla policie. Postižení brali jeho výhrůžky jako skutečné a obávali se o životy své a dětí.
Po oznámení události náchodští policisté muže za několik hodin vypátrali a zadrželi. V případě odsouzení muži hrozí až tříletý trest vězení.