Muzejní noc v Hradci vede od křídel Míly Fürstové k loutkám i hoblíkům

Předletní Festival muzejních nocí dnes vstoupí do Hradce Králové. Nabídne osm institucí, do nichž bude od 18 do 24 hodin možno vstoupit bez placení. Zájemci se podívají třeba do malé vodní elektrárny Hučák či soukromého Muzea parních strojů v ulici Na Hrázce. Účast přislíbila věhlasná grafička Míla Fürstová.