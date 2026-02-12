Muzeum krajky povede místní radní, jeho úkol je UNESCO i více návštěvníků

Tomáš Hejtmánek
  9:02aktualizováno  9:02
Budoucnost Muzea krajky ve Vamberku dostává jasnější obrysy. Od 1. dubna ho povede Vladimír Sodomka, který je v současnosti radním Vamberka pro kulturu. Už na podzim Královéhradecký kraj rozhodl o vyčlenění vamberecké pobočky z Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, nyní krajští radní vybrali ředitele nové instituce.
Muzeum krajky ve Vamberku povede Vladimír Sodomka.

Muzeum krajky ve Vamberku povede Vladimír Sodomka. | foto: archiv Královéhradeckého kraje

Samostatné muzeum oficiálně vznikne právě k 1. dubnu. Sodomku doporučila výběrová komise, která posuzovala čtyři uchazeče. Podle jejích členů, s nimiž redaktor iDNES.cz hovořil, nabídl nejlepší koncepci dalšího rozvoje muzea a výborně si počínal také u osobní prezentace. Funkční období ředitele bude šestileté.

„Věřím, že naplní náš záměr, aby muzeum bylo efektivnější v čerpání dotací, navazování spolupráce s dalšími institucemi či v posílení možnosti zapsání krajkářství na seznam UNESCO. Organizace pod jeho vedením dostane novou energii, kterou si vamberecká krajka právem zaslouží,“ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, kulturu a cestovního ruch Jiří Štěpán (Hlas samospráv), který v komisi zasedal.

Muzeum by se mělo pod Sodomkovým vedením více otevřít veřejnosti, mělo by nabídnout hravé a inspirativní prostředí a uchovávat živou krajkářskou tradici. Má více spolupracovat s výtvarníky a nositeli lidových tradic v oblasti a být kulturní a paměťovou institucí pro celé okolí.

„Muzeum krajky má mít širší záběr, mohou se v něm odehrávat přednášky a výstavy, ale není účelem, aby se proměnilo v městské muzeum. S tím koncepce nepočítají,“ ujišťuje Štěpán.

Nový ředitel zatím drží mediální klid

Radní a člen Spolku přátel historie Vamberk Vladimír Sodomka (Společně pro Vamberk) své vize zatím veřejně prezentovat nechce. Komunikovat začne až po nástupu do funkce.

„Vzhledem k tomu, co se kolem muzea dělo a děje, bych rád držel mediální klid. Stávající paní vedoucí má mandát do konce března,“ řekl pro iDNES.cz.

Kraj sní o UNESCO, osamostatní Muzeum krajky Vamberk. Nemá tým, zní kritika

V tiskové zprávě uvedl, že pozici vnímá jako výzvu a cítí zodpovědnost vůči tradici, která Vamberk proslavila po světě: „Mým cílem nebude krajkářskou tradici a muzeum jen udržovat, ale hlavně rozvíjet.“

Podjatost v komisi odmítli

Jedním z adeptů na ředitelské křeslo byla i současná vedoucí muzea krajky Kateřina Kuthanová, která už loni kritizovala záměr instituci vyčlenit z regionálního muzea v Rychnově nad Kněžnou. Poukazovala na to, že pro samostatnou činnost nemá dostatek zaměstnanců ani prostory. Před výběrem nového ředitele podala námitku proti údajné podjatosti některých členů výběrové komise.

„Dvě členky jsou redakčně a profesně provázané s manželkou starosty Jana Rejzla a jejich rodinnou firmou První krajkářská. Pan Sodomka je jeho úzkým politickým spolupracovníkem. Rodina starosty má na zvolení pana Sodomky eminentní osobní i politický zájem,“ uvedla v dopise Kuthanová.

Kraj však měl její námitky odmítnout. Podle Štěpána příbuzenské ani zaměstnanecké vazby mezi komisí a účastníky nebyly: „Vytvořila se standardním způsobem, byly v ní odborníci i zástupci zřizovatele. Krajkářství je poměrně úzký obor a jestli někdo někde publikuje, je to jen dobře.“

Tvrzení o ovlivnění výběru odmítla i vedoucí krajského odboru kultury Jaroslava Vydarená. Podle ní si předložené koncepce komise nechala anonymně posoudit: „Ještě před zasedáním jsme si nechali vypracovat posudky od tří nezávislých odborníků. Vůbec nevěděli, koho hodnotí.“

Kritizovala zázemí i nedostatek personálu

Kuthanová kritizuje nedostatečné zázemí muzea krajky. Chybí místo pro administrativu, depozitář tvoří jedna místnost v rychnovském muzeu. Zcela nedostatečné je podle ní také personální zajištění samostatného muzea krajky.

Po odchodu vedoucí, která je i kurátorkou, zůstane ve Vamberku jen jedna odborná pracovnice, a to ještě na poloviční úvazek.

„Jestliže má kraj vizi metodického centra a zapsání krajky na seznam UNESCO, nemůže tam být pouze jeden odborný pracovník, jeden dokumentátor a konzervátorka bez příslušného vzdělání,“ varovala Kuthanová.

27. června 2024

„Kritiku chápu, ale je na řediteli, aby po svém nástupu řešil personálie včetně odborných pracovníků, kteří na trhu práce jsou. Muzeum má vytvářet i vědeckovýzkumnou činnost a já se ptám, jak ji vytvářelo doposud,“ reagoval na kritiku Jiří Štěpán.

Zásadním úkolem pro nového šéfa má být i zvýšení návštěvnosti. Do muzea krajky totiž nyní chodí ročně 6 tisíc návštěvníků.

