Vrchlabské Návštěvnické centrum Krkonošského národního parku – Muzeum Krkonoš hlásí od 1. listopadu 2025 do konce letošního října 37.071 návštěvníků, meziročně srovnatelné množství lidí. V předchozím období navštívilo expozice 37.391 lidí. ČTK o tom informovali zástupci Správy KRNAP. Muzeum Krkonoš bylo v bývalém augustiniánském klášteře ve Vrchlabí otevřeno v listopadu 2023, v prvním období od 1. listopadu 2023 do 31. října 2024 přišlo 46.000 návštěvníků.
"Muzeum Krkonoš ve Vrchlabí má za sebou další úspěšný rok. Patří návštěvností k nejvýznamnějším muzeím v celém Královéhradeckém a Libereckém kraji," uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.
Významnou část návštěvníků ve třetí návštěvnické sezoně tvořily rodiny s dětmi a školní skupiny. Rodiny s dětmi představovaly 40 procent celkové návštěvnosti, dalších 24 procent připadalo na děti a mládež při školních návštěvách. Dospělí tvořili 26 procent a senioři deset procent návštěvníků.
"Čísla potvrzují, že Muzeum Krkonoš není pouze turistickým cílem, ale také důležitým místem vzdělávání a poznávání regionu napříč generacemi," uvedl vedoucí muzea Jakub Šimurda.
Pro organizované skupiny dětí je určený vzdělávací program uskutečněný ve spolupráci s polským partnerem, správou Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN). "Program vzniká v rámci česko-polského projektu Interreg s názvem Poznání a porozumění regionu Krkonoš. Účastníci během jednoho dne absolvují s lektorem prohlídku Muzea Krkonoš ve Vrchlabí a také expozice polského partnera v Paláci Sobieszów," uvedl Drahný. Součástí programu je hrazená autobusová doprava do obou míst. "Ve sledovaném období se tohoto programu zúčastnilo celkem 841 osob," sdělil Drahný.
Ke stabilní návštěvnosti muzea přispěly podle správy národního parku dvě dočasné výstavy, které představily významné osobnosti a uměleckou tvorbu spojenou s Krkonošemi.
Muzeum Krkonoš navazuje na více než 140letou tradici vlastivědné paměťové instituce. Jeho posláním je uchovávat, zkoumat a představovat přírodní i kulturní dědictví Krkonoš. Expozice v prostorách bývalého kláštera ve Vrchlabí propojuje přírodu, historii a kulturu regionu a nabízí návštěvníkům všech generací možnost poznávat Krkonoše v jejich rozmanitosti.
Správa KRNAP v současnosti provozuje síť krkonošských muzeí, která se skládá z několika objektů a expozic v různých městech a obcích Krkonoš. Hlavní expozice o přírodě a historii Krkonoš je v budově kláštera ve Vrchlabí. Expozice má muzeum také třeba v Jilemnici, Harrachově nebo Pasekách nad Jizerou.
"Pozice krkonošských muzeí ve strukturách Správy KRNAP je nezpochybnitelná a mají své pevné místo i v našich budoucích plánech," dodal ředitel Správy KRNAP Petr Moravec. Muzeum Krkonoš bude od 16. do 23. listopadu z důvodu plánované údržby uzavřeno.