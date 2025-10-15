Život dávných předků přiblíží praktické ukázky, dílny a workshopy, které se konají od 10:00 do 17:00.
Zájemci vyzkouší výrobu šperků, jeskynní malby, použití kamenných nástrojů, hod oštěpem nebo rozdělávání ohně. Nahlédnou také do konzervátorské dílny a zjistí, jak vzniká kresebná dokumentace archeologických nálezů přímo v terénu.
Budou i přednášky. Od 11:00 začíná komentovaná prohlídka výstavy Cesta do pravěku Náchodska s historikem a archeologem Janem Tůmou.
Od 16:00 přednáší Filip Voříšek o expedici Monoxylon, o experimentální archeologii a stavbě pravěkých lodí. Výpravy do Středomoří se coby student archeologie i zúčastnil.
Program se koná v Broučkově domě, Staré radnici a výstavní síni v Náchodě. Vstup je zdarma.