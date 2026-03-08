Husar i Papageno. Muzeum Podkrkonoší připomíná zlatou éru perníkářství

Tomáš Plecháč
  7:02aktualizováno  7:02
Výstavu vzácných dřevěných forem z 18. a 19. století a jejich odlitků připravilo na jaro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově. Dokládá silnou tradici perníkářského řemesla v regionu a um tehdejších řezbářů. Exponáty poskytlo několik východočeských institucí, pro trutnovské muzeum je to v dlouhé historii první výstava tohoto druhu. Potrvá do 17. května.
Výstava Krása světa perníkářských forem v trutnovském Muzeu Podkrkonoší

Výstava Krása světa perníkářských forem v trutnovském Muzeu Podkrkonoší | foto: Martin Veselý, MAFRA

14 fotografií

Perník patřil po staletí k tradičnímu českému pečivu. Zpočátku to bylo luxusnější zboží, které si mohli dovolit pouze majetní. Od konce 17. století se perník stal oblíbenou pochoutkou širokých vrstev. Vrchol perníkářství nastal v první polovině 19. století, pak řemeslo ustupovalo cukrářské výrobě.

„Výstava je zaměřena etnograficky. Formy, přestože je vždy nedělali profesionální řezbáři, dokládají tehdejší výtvarné cítění a vkus,“ říká historik a zástupce ředitele muzea Ondřej Vašata.

Výstava Krása světa perníkářských forem v trutnovském Muzeu Podkrkonoší
Muzeum v Trutnově připomíná i tvorbu Aleše Vostřeze z Hořic, který se perníkářskému řemeslu věnuje. (9. února 2026)
Muzeum v Trutnově vystavuje na 300 perníkářských forem a odlitků ze svých i dalších sbírek. (9. února 2026)
Muzeum v Trutnově vystavuje na 300 perníkářských forem a odlitků ze svých i dalších sbírek. (9. února 2026)
14 fotografií

Nejstarší exponáty jsou z konce 18. století. Nejvzácnější ze sbírky trutnovského muzea je oboustranná vyřezávaná forma z roku 1797. Na jedné straně je vyobrazen sv. Jan Nepomucký, z druhé strany lev, miminko v povijanu a číslice tři.

„Podle všeho byla vytvořena k uzavření manželství. Lev měl ochranářskou funkci, miminko představuje rodinu a trojka je magické číslo symbolizující štěstí,“ vysvětluje kurátorka výstavy Petra Ondryášová.

Mezi nejobvyklejší motivy patřilo srdce, ryby, kůň a další zvířata, z lidských postav to byl husar, kominík, jezdec na koni nebo kavalír. Docela častým motivem byla veselá figurka Papageno z Mozartovy Kouzelné flétny.

„Perníkáři si nechávali formy zhotovit u řezbářů podle toho, co tehdy šlo na odbyt. Perník se velmi často prodával na poutích, kde byly nejčastější motivy světců,“ uvádí Ondřej Vašata. Řezbáře inspirovaly také předměty z každodenní života – brýle a dýmka.

Devět dětských hlav

Trochu morbidně působí forma znázorňující devět dětských hlaviček v povijanu.

Zajímavostí je drůbeřková forma s motivem dvojdomku ze štítem „Drůbeřka nebyla určena k jídlu, ale jako hračka pro děti,“ poznamenává Petra Ondryášová. Šlo o trojrozměrné hračky, z těsta se vytlačil a sestavil třeba kočár s koněm nebo právě domeček.

Výstava Krása světa perníkářských forem v trutnovském Muzeu Podkrkonoší

Spíš ojedinělé byly komické motivy, třeba muž jedoucí na kohoutovi. Perník na strouhání se vytlačoval do obdélníkových forem. V porovnání s dneškem byly perníkové postavy a předměty mnohem tenčí. Formy sloužily pro výrobu perníku i desítky let, většina z nich proto není datovaná.

Řezbáři nejčastěji pracovali s měkkým dřevem ovocných stromů, kromě hrušně, jabloně a švestky byl oblíbený i ořech. Řemeslo nebylo ve své době příliš rozšířené.

„Když v 18. století byly ve městě tři perníkáři, tak už to bylo hodně. To se v podstatě nezměnilo až do počátku 20. století,“ poznamenává Ondřej Vašata.

V podkrkonošských městech perníkáři nikdy netvořili samostatný cech. V Trutnově se perník prokazatelně vyráběl už v polovině 17. století, v roce 1757 ve městě působili tři perníkáři, v roce 1832 dokonce pět mistrů.

Na výstavě nazvané Krása světa perníkářských forem je k vidění 300 forem a odlitků ze sbírek trutnovského muzea i dalších institucí. Exponáty zapůjčily Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí, Městské muzeum a galerie J. W. Mezerové v Úpici nebo muzea v Jičíně a ve Dvoře Králové nad Labem.

Třetina forem je novodobých, expozice představuje tvorbu Aleše Vostřeze z Hořic, držitele ocenění Zlatý kolovrat, který se perníkářskému řemeslu věnuje od roku 2000.

