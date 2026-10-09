Muzeum v Hradci Králové spustilo aplikaci pro živé dědictví kraje

Muzeum východních Čech (MVČ) v Hradci Králové připravilo aplikaci, která mapuje a dokumentuje živé dědictví Královéhradeckého kraje. Tradice, znalosti, dovednosti a zvyky předávané z generace na generaci mohou do aplikace na webu https://khk.zivededictvi.cz vkládat i obyvatelé kraje. ČTK o tom dnes informovali zástupci hejtmanství. Muzeum počítá s dalším rozvojem aplikace. Cílem je, aby fungovala ve všech regionech ČR.
"Aplikace umožňuje veřejnosti, aby zaslala tipy či podala návrh na zapsání do Seznamu živého dědictví Královéhradeckého kraje. Součástí aplikace je také mapa a kalendář aktuálních akcí spojených s živým kulturním dědictvím," uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, evropské granty a dotace, kulturu a cestovní ruch Jiří Štěpán (HLAS samospráv).
Aplikace Živé dědictví je otevřená všem, kteří chtějí navrhnout kulturní projevy, které považují za hodnotné a které se předávají z generace na generaci, uvedli zástupci hejtmanství. Na seznamu živého dědictví v Královéhradeckém kraji je zapsané východočeské loutkářství, ochotnické divadlo, krajkářství na Vamberecku, betlémářství, výroba modrotiskových forem či vodáctví. Na mapě bylo do konce srpna více než 50 míst s živým dědictvím či akcí s nimi spojených.
"Naším cílem je vytvořit jednotný systém dokumentace živého dědictví na celostátní úrovni. Tento projekt má podporu Ministerstva kultury ČR a dále pracujeme na rozvoji této aplikace," uvedl ředitel MVČ Petr Grulich.
Muzeum je pověřeným Regionálním pracovištěm pro nehmotné kulturní dědictví Královéhradeckého kraje. Mapuje a dokumentuje projevy živého dědictví v regionu. Zřizovatelem muzea je Královéhradecký kraj.
MVČ připravuje na 17. října v muzejní budově Archa v centru Hradce Králové akci Oslavte Živé dědictví našeho kraje, kde budou k vidění ukázky divadelnictví, loutkářství, betlémářství, modrotisku, krajkářství, vodáctví či košíkářství a možnost si tyto tradice vyzkoušet.