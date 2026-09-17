Muzeum v Rychnově nad Kněžnou získá vak odbojáře Kynycha od sběratele z USA

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou získá předmět spojený s významnou osobností válečné historie Rychnovska. Jedná se o textilní vak odbojáře Františka Kynycha s jeho ručně psaným jménem, který muzeu věnuje sběratel a bývalý důstojník americké armády Dale Bedsole. ČTK o tom dnes informovali zástupci muzea. Podle nich nový exponát otevírá příběh, jehož další podrobnosti pomůže odhalit odborné zkoumání.
"Sběratel vak zakoupil v roce 2005 na bleším trhu v Buštěhradu společně s dalšími vojenskými předměty. Když po letech vak otevřel, objevil uvnitř na dvou místech rukou psané jméno 'František Kynych' a 'Rychnov n/ Kněžnou'. Na vnější straně se zároveň nacházejí několikanásobná razítka s názvem německého vězeňského tábora," uvedla Marcela Urbánková z rychnovského muzea.
Informace o Kynychovi sběratel našel na internetu, kde také zjistil, že rychnovské muzeum stálo u vzniku pamětní desky věnované této osobnosti v roce 2022. "Proto se rozhodl, že místo prodeje dalšímu sběrateli nabídne vak muzeu," uvedla Urbánková.
Kynych byl československý legionář, důstojník československé armády a velitel praporu Stráže obrany státu v Rychnově nad Kněžnou. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava se zapojil do odbojové organizace Obrana národa a stal se vojenským velitelem rychnovského okresu. V únoru 1940 byl zatčen gestapem, po propuštění v odbojové činnosti pokračoval. V roce 1942 byl znovu zatčen a odsouzen k šesti letům káznice, uvedlo muzeum v tiskové zprávě.
Konec války strávil ve vězení v Německu, kde se dočkal osvobození americkou armádou. Kynych se poté vrátil do služby a dosáhl hodnosti plukovníka generálního štábu. Po únoru 1948 se stal obětí komunistické perzekuce. Na základě vykonstruovaných obvinění byl zatčen a degradován. Zbytek života pracoval jako pomocný dělník.
"Pro naše muzeum je nesmírně cenné, že se k nám dostává předmět, bezprostředně spojený s příběhem člověka, jehož život a osud jsou tak úzce provázány s historií Rychnovska. Osobně mě těší také to, že naše muzeum je i pro dárce ze zahraničí natolik důvěryhodnou institucí, že nám neváhají takovéto dary svěřovat do péče," sdělil ředitel Muzea a galerie Orlických hor Tomáš Zelenka.
Muzeum předmět uchová jako další hmotnou stopu připomínající složité osudy lidí, kteří se ve druhé světové válce postavili nacistické okupaci.