Zmatený rozsudek bez důkazů. Odvolací soud vrátil případ děkanky hradecké univerzity

Autor: ČTK, iDNES.cz
  10:52
Případem údajného vynášení informací o veřejných zakázkách univerzit, ve kterém čelí obžalobě děkanka Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK) Alena Myslivcová Fučíková, se bude muset znovu zabývat Obvodní soud pro Prahu 6. Původní rozsudek dnes na základě odvolání děkanky zrušil odvolací pražský městský soud.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Předsedkyně odvolacího senátu Městského soudu v Praze Petra Benešová řekla, že rozsudek obvodního soudu neobsahuje nic, co by dokazovalo, jak by děkanka ovlivňovala zakázky. Případ proto vrátila obvodnímu soudu, aby věc znovu projednal a rozhodl.

„Popis skutku, jak je prezentován v rozsudku, potažmo již v obžalobě, je velmi zmatený, nepřehledný a neodráží nic, co by mohlo dovodit závěr o tom, jakým způsobem paní obžalovaná spolupracovala a ovlivňovala zakázky, které získala firma Merbak. Jednoznačně tam chybí časové souvislosti, popis skutku, kdy částečně tam řada věcí vůbec nepatří, nedává smysl, věty jsou nepřehledné, kdy v popisu skutku jsou najednou nějaké věty týkající se komunikace, kdy není zřejmé, jaké zakázky se to týká, a není nikde popsáno, co konkrétně paní obžalovaná dělala, kdy a jakým způsobem konkrétní zakázku ovlivnila,“ uvedla předsedkyně senátu Petra Benešová.

„Není nikde popsáno a z žádného důkazu nevychází, že by najisto paní obžalovaná věděla, že pan Dresler je jakýmkoli způsobem propojený se společností Merbak, jež již byla pravomocně odsouzena,“ řekla soudkyně.

Myslivcová Fučíková v minulosti vinu odmítla, z dnešního jednání se omluvila. Do médií univerzita dnes rozeslala její stanovisko.

„Konstatuji, že jednání, které je mi kladeno za vinu, se nezakládá na pravdě a od počátku to odmítám. Věřím, že nové projednání soudu prokáže, že jsem nejednala úmyslně, nikoho jsem nezvýhodnila a neměla jsem žádnou rozhodovací pravomoc ve výběrových řízeních týkajících se předmětných zakázek,“ sdělila děkanka.

Děkanka Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Alena Myslivcová Fučíková.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Obžaloba tvrdí, že Myslivcová Fučíková v souvislosti se zadáním pěti zakázek Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (nyní Vojenská lékařská fakulta Univerzity obrany) poskytla svému kolegovi Jiřímu Dreslerovi neveřejné informace o výši peněz, které jsou na projekty vyčleněny.

Dreslerova firma, kterou skrytě řídil ještě s jedním mužem a kde jako jednatelka figurovala další žena, pak zakázky získala. Zakázky UHK děkanka podle obžaloby firmě zadala napřímo.

Státní zástupce tvrdí, že za to Myslivcová Fučíková požadovala zaslání notebooku za alespoň 60 tisíc korun. Obvodní soud pro Prahu 6, jehož rozsudek dnes odvolací senát zrušil, v září konstatoval, že u zakázek vojenské fakulty byla vina prokázána, zakázky UHK však děkanka napřímo zadat podle svých pravomocí mohla. Univerzita tak podle soudu činila i v dalších případech.

Myslivcová Fučíková vinu v červnu před soudem odmítla, podle svých slov nevěděla o tom, že Dresler ve firmě figuruje. To se neprokázalo ani podle dnešního rozhodnutí odvolacího soudu.

Děkanka v létě popsala, že s mužem byli kolegové, měli spolu několik společných grantů a často si o nich volali či psali. Dresler a dva zbylí obžalovaní už se státním zástupcem uzavřeli loni na podzim dohody o vině a trestu, podle serveru Aktuálně.cz přijali peněžité tresty a žena také tříletý zákaz řízení firem.

Muži, kteří byli v době popisované obžalobou v armádě, podle žalobce firmu řídili skrytě, jako vojáci totiž nemohli firmu založit ani řídit.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

KVÍZ: Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého Grinche. Pusťte se do kvízu a uvidíme, kdo je tady skutečný znalec Vánoc.

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Prezident Pavel pokračuje v návštěvě Libereckého kraje, zamíří i do Ralska

ilustrační snímek

Druhým dnem pokračuje návštěva prezidentského páru Petra a Evy Pavlových v Libereckém kraji. Na programu je setkání s vedením Jablonce nad Nisou i diskuse s...

11. prosince 2025,  aktualizováno 

Pět lidí se v Ostravě zranilo při srážce policejního vozu s osobním autem

ilustrační snímek

Pět lidí se dnes v Ostravě zranilo při srážce policejního vozu Škoda Octavia s osobním autem Opel. Policisté jeli ve služebním autě po hlavní silnici a řidička...

10. prosince 2025  19:34,  aktualizováno  19:34

Beroun bude v příštím roce hospodařit se schodkem 302 milionů korun

ilustrační snímek

Beroun bude v příštím roce hospodařit s příjmy 830 milionů a výdaji 1,1 miliardy korun. Schodek 302 milionů korun pokryje z přebytku hospodaření z předchozích...

10. prosince 2025  19:17,  aktualizováno  19:17

Nehoda uzavřela D11. Pět zraněných, jednoho transportoval vrtulník

Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve...

Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve směru na Jaroměř. Zranění utrpělo pět lidí, z nichž jednoho přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN...

10. prosince 2025  18:32,  aktualizováno  20:54

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jak pomohou zimní gumy? V Mostě jsme zkoušeli, jak se chovat v situaci, kdy si auto dělá, co chce

Několik cvičišť polygonu v Mostě na záběru z dronu

Autodrom Most, pátek ráno, mlha, zima a prší. Ideální nastavení vyzkoušet si, jaký rozdíl je mít na autě obuté staré a nové zimní pneumatiky. „A také jak správně držet volant, brzdit a zvládat...

10. prosince 2025  20:49

Statik povolil návrat části obyvatelů do narušeného domu v Chomutově

ilustrační snímek

Statik povolil návrat obyvatelům jedné části panelového domu s narušenou statikou v Čelakovského ulici v Chomutově. Policie vchod odpáskovala, lidé ještě...

10. prosince 2025  18:47,  aktualizováno  18:47

Břeclavští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2026 se schodkem 268 milionů Kč

ilustrační snímek

Břeclav bude příští rok hospodařit s rozpočtem, který počítá s příjmy 1,08 miliardy korun a výdaji 1,35 miliardy korun. Město tak počítá se schodkem 268...

10. prosince 2025  18:41,  aktualizováno  18:41

Pardubické silo v mlýnech září jako krb a mlhoviště vypouští kouř

PardubickĂ© silo v mlĂ˝nech zĂˇĹ™Ă­ jako krb a mlhoviĹˇtÄ› vypouĹˇtĂ­ kouĹ™

Bývalé silo v Automatických mlýnech v Pardubicích má ode dneška novou světelnou instalaci. Budova připomíná hořící krb, září z něj teplé světlo a mlhoviště...

10. prosince 2025  18:16,  aktualizováno  18:16

V některých částech Pelhřimova bude v únoru referendum o větrných elektrárnách

ilustrační snímek

V některých místních částech Pelhřimova se v únoru uskuteční místní referendum k výstavbě větrných elektráren. Dnes o tom rozhodli městští zastupitelé....

10. prosince 2025  18:05,  aktualizováno  18:28

Vedení ANO vyloučilo brněnské zastupitele, kteří neopustili koalici s ODS

Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS se na předvolební debatě baví s...

Celostátní předsednictvo ANO vyloučilo ve středu z hnutí deset brněnských zastupitelů, kteří neopustili tamní koalici s ODS mimo jiné kvůli bitcoinové kauze. Učinilo tak na návrh krajského vedení...

10. prosince 2025  19:42,  aktualizováno  19:42

Zlínský kraj ocenil za přínos kultuře malíře a grafika Jiljího Hartingera

ilustrační snímek

Cenu Pro Amicis Musae (Přátelům múz) za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu letos udělil Zlínský kraj akademickému malíři a grafikovi Jiljímu...

10. prosince 2025  17:46,  aktualizováno  17:46

Hradec Králové vypíše soutěž na nové náměstí po bývalé koželužně

ilustrační snímek

Hradec Králové v následujících dnech vypíše architektonicko-urbanistickou soutěž na nové náměstí ve čtvrti Kukleny. Vznikne na místě bývalého areálu koželužny...

10. prosince 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.