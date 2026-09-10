Na Broumovsku začíná festival současného umění Festival of Memory

V areálu bývalé barokní fary Hoprich v Martínkovicích na Broumovsku dnes začíná mezinárodní festival současného umění Festival of Memory. Do 13. září nabídne hudbu, výstavy, přednášky, workshopy, umělecké rezidence i sousedská setkání. ČTK o tom informovali organizátoři. Letošní druhý ročník představí české i zahraniční umělce, kteří nahlížejí paměť jako živý proces formující vztah ke krajině, tělu i společnosti.
"Dramaturgie letošního ročníku hledá odpovědi prostřednictvím současného umění i mezioborové spolupráce. V programu se potkávají environmentální myšlení, filozofie, přírodní vědy i experimentální umělecké přístupy nebo komunitní práce," uvedla mluvčí festivalu Anna Smékalová.
Festival začne dnes v 15:00 knihvazačským workshopem německé umělkyně a pedagožky Elke Burkert. Slavnostní zahájení je na programu v 18:00.
"Program nabídne také procházku Deep Time Walk reflektující paměť planety Země a života na ní, pohyblivou kroniku zachycující genius loci a místní dění v průběhu času, večerní koncerty nebo křest autorské publikace o faře Hoprich," uvedli pořadatelé. Podle nich jedinečnost festivalu spočívá také v jeho zasazení do prostředí a krajiny Broumovska.
Na programu jsou také site-specific výstavy a performance, participativní projekty věnované tělesné paměti, zvukové intervence vycházející z místního prostředí nebo diskuse propojující současné umění s výzkumem v oblasti společenských a přírodních věd.
Festival je součástí spolupráce spolku Hoprich s kurátorskou a uměleckou dvojicí Heidi Hornáčkovou a Adamem Parksem. "Paměť nevnímáme jako archiv minulosti, ale jako způsob, jakým vznikají vztahy mezi lidmi, místy a krajinou. Festival vytváří soustředěný prostor, kde se mohou potkat různé disciplíny i různé způsoby poznávání světa," sdělila Hornáčková.
Barokní faru v Martínkovicích obnovili manželé Anna a Adam Smékalovi, kteří se v ní usadili a z fary se snaží vytvořit místo setkávání a smíření. Za záchranu fary Hoprich, jak památku pojmenovali, loni získali krajskou Cenu Hereditas obligat, v překladu Dědictví zavazuje.