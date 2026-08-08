Na festival Brutal Assault dorazilo okolo 20.000 lidí, festival končí v noci

Festival extrémní hudby Brutal Assault, který končí v noci na neděli, přilákal do barokní pevnosti Josefov v Jaroměři na Náchodsku okolo 20.000 návštěvníků. Akce se dosud obešla bez větších problémů, počasí program nenarušilo. ČTK to dnes v 16:30 řekl mluvčí přehlídky Vojtěch Sedlák. Festival začal v úterý 4. srpna zahřívací párty, hlavní program odstartoval o den později. Brutal Assault se koná pod širým nebem, nabídl více než 160 kapel a doprovodný program. Pořadatelé přijali také četná opatření proti vedru, které v minulých dnech zasáhlo Česko.
"Celková návštěvnost festivalu, tedy včetně kapel, jejich doprovodu a dalších pracovníků, se pohybuje okolo 22.000. Samotných návštěvníků je z toho asi 20.000. Kapacita festivalového areálu je naplněná, máme vyprodáno. Podíl zahraničních návštěvníků stoupá, tak jak se stává festival známějším. Jsme spokojeni," uvedl mluvčí.
Největší zájem byl podle něj o americké kapely Body Count a Primus. "Předpokládáme také velký zájem o dnešní večerní koncert kapely Wardruna," řekl ČTK Sedlák.
Velký ohlas měla podle něj také finská kapela Waltari, kterou doprovodil symfonický orchestr Bohemian Symphony Orchestra Prague. Waltari se symfoniky vystoupili ve čtvrtek. "Symfonici byli přijati skvěle, ostatně to není poprvé, co na festivalu hráli. Potvrzuje se, že na náš festival jezdí lidé otevření novým zážitkům, novým hudebním projektům," uvedl Sedlák.
Součástí festivalu je také doprovodný program, ve kterém nechybějí přednášky, workshopy i výstavy. "Roste také zájem o programy pro děti. Loni jsme poprvé spustili festivalový dětský tábor, kdy se dětem věnují zkušení školní instruktoři. Zájem o tuto aktivitu roste, do budoucna chceme kapacitu tábora dál navyšovat. Čím dál tím víc rodičů toho využívá, protože vědí, že o děti je postaráno," dodal mluvčí.
Kvůli vedrům pořadatelé v areálu navýšili počet míst, kde si mohli lidé zdarma natočit pitnou vodu, rozmístili také různá mlžítka a hasiči zkrápěli dav vodou. V pohotovosti byli také zdravotníci pro případ nouze. "Kolapsové stavy jsme zaznamenali, ale vzhledem k počtu návštěvníků jich nebylo mnoho, nic vážného. Žádné drama se nekonalo ani co se týče bouřek, festival je bez větších problémů," řekl ČTK Sedlák.
Na akci vzhledem k vysokému počtu návštěvníků tradičně dohlíží policie, která průběžně sleduje dopravu i veřejný pořádek a spolupracuje s pořadateli a složkami integrovaného záchranného systému. Podle pořadatelů mohou nastat problémy v dopravě v neděli, kdy bude Josefov opouštět většina návštěvníků.