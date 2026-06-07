Na festival nového cirusu v Trutnově přišlo jako loni zhruba 11.000 lidí

Kolem 11.000 návštěvníků přišlo v Trutnově na letošní 16. ročník mezinárodní přehlídky nového cirkusu Cikr-UFF. Obdobná návštěvnost byla i loni. Festival trval od středy do dneška a jeho vrcholem byla dvě představení australského souboru Gravity & Other Myths. Proměnlivé deštivé počasí festival neovlivnilo. ČTK to řekl ředitel festivalu Libor Kasík. Festival, který patří mezi nejvýznamnější přehlídky nového cirkusu ve střední Evropě, nabídl desítky představení, koncertů a open-air projektů.
"Naplnil se i venkovní program, připravené mokré varianty jsme nemuseli použít. V pátek dopoledne pršelo hodně, přestalo po druhé hodině a venkovní program začínal v půl čtvrté. Bohové stáli při nás," uvedl Kasík. Sály, ulice a náměstí ovládl nový cirkus i v sobotu.
Australští Gravity & Other Myths podle pořadatelů představují pomyslný Everest současného nového cirkusu. "V Trutnově sklidili bouřlivý ohlas. Jsou to výjimeční akrobati a umělci, které nový cirkus opravdu baví, což přenášení i na diváky," uvedl.
Výrazným bodem programu byla dnešní premiéra projektu Perfect Moment od CZirkidz Dance Company, který vznikl při trutnovské novocirkusové škole CZirkidz. Režie se ujala Kátika Talavašková, na vzniku projektu se podíleli také australští lektoři Solomon River Sage a Lucy Seale, kteří dlouhodobě působí v projektu CZirkidz.
Festival otevřela česká Losers Cirque Company s inscenací Armagedon: Poslední derniéra. V dalších dnech se představili například Cirk La Putyka s projektem Hemžení na druhou, španělská Cia.Pakipaya, německý performer Felix Baumann nebo švýcarsko-český projekt Cie Pieds Perchés.
Pořadatelem festivalu je městské společenské centrum UFFO.