Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém kraji leží uježděný a místy zledovatělý sníh o síle do pěti centimetrů. V Krkonoších musejí být řidiči opatrní při jízdě k hraničnímu přechodu do Polska na Pomezních Boudách. Na horách by dnes mohlo slabě sněžit. Uvedli to dnes ráno silničáři a meteorologové.
Hlavní silniční tahy včetně dálnic D11 a D35 v Královéhradeckém kraji byly ráno po chemickém ošetření většinou mokré. Silničáři se sypači vyjeli hlavně na Trutnovsku a v části Náchodska a Jičínska.
Teploty se ráno v kraji nejčastěji pohybovaly od minus pěti do minus jednoho stupně Celsia. Nejchladněji bylo na hřebenech Krkonoš, a to minus devět stupňů. Na hřebenech hor leží téměř 40 centimetrů sněhu.
Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji většinou zataženo, výjimečně se může objevit polojasno. Teploty v kraji by se dnes měly pohybovat od minus tří stupňů do nuly, na horách má být od minus tří do minus šesti stupňů Celsia.