Všechny hlavní příjezdové trasy ke královéhradeckému letišti, kde začíná 34. ročník letecké show Aviatická pouť, jsou zcela vytížené. Řidiči popojíždějí v kolonách, informovala ČTK před polednem policie. Ta na místě s pořadateli usměrňuje dopravu. Očekávají tisíce návštěvníků. Ráno byla doprava u letiště bez problémů, komplikace začaly s postupujícím dopolednem.
"Největší komplikace jsou ve směru od Předměřic nad Labem a z centra města. Kolona ve směru od města se tvoří už od železniční trati. Ve směru z městské části Rusek a Pouchov je doprava zatím plynulá. Apelujeme na řidiče, aby byli trpěliví a respektovali pokyny policistů," řekla ve 12:00 ČTK policejní mluvčí Andrea Muzikantová.
Areál se divákům otevřel v 09:00, parkování je připravené od 08:30. Letiště je v severní části Hradce Králové, asi čtyři kilometry od centra. Policie doporučuje návštěvníkům využít při cestě na letiště kyvadlovou dopravu. Tato doprava jezdí mezi vlakovým nádražím a letištěm.
V poledne začal letový program. Letové ukázky potrvají minimálně pět hodin. Pozemní program bude od 09:00 do 17:00. Areál se po oba víkendové dny zavře v 18:00.
V Hradci Králové ráno pršelo, podle meteorologů se má ale přes den počasí lepšit. Na dopoledne předpovídají pro Královéhradecký kraj oblačno až polojasno s možností lokálních přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty budou 24 až 27 stupňů Celsia.
Parkování pro návštěvníky je na vyhrazených plochách letiště. Pro osobní vůz vyjde na 200 korun za den, pro motocykl 100 Kč a jízdní kola mají vjezd a parkování na vyhrazených místech zdarma. Pořadatelé doporučují mít při příjezdu hotovost. Karavany ani autobusy nemohou na letišti parkovat.
První hradecký ročník a 34. ročník Aviatické pouti představí přes 40 letounů a další techniku. Akce se dosud konala na letišti v Pardubicích, kam se ale kvůli modernizaci čáslavské letecké armádní základny přesunulo zázemí bojových letounů JAS-39 Gripen. Pouť představuje podle pořadatelů letectví od jeho počátků po současnost. Loni přišlo na pardubické letiště asi 22.000 lidí.