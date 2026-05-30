Na hradeckém letišti dnes začíná Aviatická pouť, k vidění bude přes 40 letounů

Na královéhradeckém letišti dnes začíná dvoudenní letecká show Aviatická pouť. Pořadatelé očekávají tisíce účastníků. Areál letiště se divákům otevře v 09:00, parkování bude připravené od 08:30. Letiště je v severní části Hradce Králové, asi čtyři kilometry od centra. Podle policie lze v okolí letiště a na příjezdových trasách očekávat dopravní komplikace, doporučuje proto využít kyvadlovou autobusovou dopravu.
Letový program Aviatické pouti začne v poledne a potrvá minimálně pět hodin. Pozemní program bude od 09:00 do 17:00. Areál se po oba dny uzavře v 18:00.
První královéhradecký ročník a 34. ročník Aviatické pouti celkově představí přes 40 letounů a další techniku v doprovodném programu. Akce se doposud konala na letišti v Pardubicích, kam se ale kvůli modernizaci čáslavské letecké armádní základny přesunulo zázemí bojových letounů JAS-39 Gripen.