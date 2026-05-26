Na hradeckou Aviatickou pouť zamíří tisíce lidí, policie doporučuje použít MHD

Na víkendové Aviatické pouti na letišti v Hradci Králové očekávají pořadatelé tisíce účastníků. Spolu s policisty proto upozorňují na možné komplikace v dopravě na příjezdech k letišti. Návštěvníkům akce doporučují využít městskou hromadnou dopravu. Od vlakového nádraží na letiště budou kyvadlově jezdit autobusy, vyplynulo z informací policie a pořadatelů. Akce bude 30. a 31. května. Areál se divákům otevře v 09:00, parkování bude připraveno od 08:30. Letiště je v severní části města, asi čtyři kilometry od centra.
"Po oba dny budeme zajišťovat veřejný pořádek a dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Policisté budou řídit dopravu na vytížených křižovatkách, usměrňovat příjezd a odjezd vozidel a reagovat na aktuální dopravní situaci," uvedla policejní mluvčí Martina Jandová.
Parkování pro návštěvníky bude na vyhrazených plochách uvnitř areálu letiště. Parkování pro osobní auto vyjde na 200 korun za den, pro motocykl 100 Kč a jízdní kola budou mít vjezd a parkování na vyhrazených místech zdarma. Pro urychlení odbavení doporučují pořadatelé mít u sebe při příjezdu hotovost.
Karavany ani autobusy nemohou v prostoru areálu letiště parkovat. "Pro parkování doporučujeme využít kemp Správčák v bezprostředním sousedství letiště. Rezervaci je potřeba si zajistit předem, Aviatická pouť toto nezajišťuje," uvedli pořadatelé.
"Řidiči musí počítat se zvýšeným provozem na hlavních tazích směrem k letišti, s případným zpomalením dopravy a tvorbou kolon, s dočasnými dopravními omezeními v bezprostředním okolí konání akce," sdělila Jandová. Policie nabádá návštěvníky, aby parkovali pouze na vyhrazených místech, neblokovali ulice a řídili se pokyny policistů a pořadatelů.
Příjezdové a odjezdové trasy pro návštěvníky budou označené speciálním dopravním značením. "Na hlavních tazích v Hradci i v okolí města budou příjezdy na akci značeny tabulemi 'AVIATICKÁ POUŤ'," uvedli pořadatelé.
Mezi hlavním vlakovým nádražím, kongresovým centrem Aldis a letištěm bude po oba dny jezdit kyvadlová autobusová doprava.
První hradecký ročník a 34. ročník Aviatické pouti celkově představí přes 40 letounů a další techniku v doprovodném programu. Akce se doposud konala na letišti v Pardubicích, kam se ale kvůli modernizaci čáslavské letecké armádní základny přesunulo zázemí bojových letounů JAS-39 Gripen. Letový program letošní Aviatické pouti začne ve 12:00 a potrvá minimálně pět hodin. Pozemní program bude od 09:00 do 17:00. Areál se po oba dny uzavírá v 18:00.
Aviatická pouť představuje podle pořadatelů letectví od jeho počátků po současnost. Loni na ni přišlo na pardubické letiště asi 22.000 lidí.