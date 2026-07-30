Na Kráovéhradecku shořelo deset hektarů pole a lis na slámu, škoda 1,5 milionu

Požár pšeničného pole v Nepasicích u Třebechovice pod Orebem na Královéhradecku způsobil škodu okolo 1,5 milionu korun. Zasažen byl kromě sklizeného pole také lis na slámu, který požár způsobil, informovali na webu hasiči. Požár vypukl ve středu odpoledne a zasáhl plochu deseti hektarů. Hasiči ho uhasili po 17:00, nikomu se nic nestalo.
"Příčinou bylo vniknutí cizího předmětu do lisu a vznik jisker, které iniciovaly požár. Způsobená škoda je 1,5 milionu korun, uchráněné hodnoty 500.000 korun," sdělil mluvčí hasičů Radek Mencl. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř, bylo nasazeno šest jednotek hasičů.
Podle Mencla suché a horké počasí letos v létě v Královéhradeckém kraji zatím počty požárů v přírodě nezvedlo. "V červnu a červenci v Královéhradeckém kraji oproti loňsku nárůst počtu požárů v přírodním prostředí nezaznamenáváme," řekl dnes ČTK Mencl. Za oba měsíce v kraji zaznamenali okolo 40 požárů v přírodním prostředí, z toho na lesní porosty připadlo 16 událostí, zbytek na louky, meze, pole či náspy u železničních tratí.
Česko zasáhla další vlna veder, v pátek může být na některých místech i 40 stupňů. Pro většinu Česka platí ohledně požárů nízký stupeň nebezpečí.