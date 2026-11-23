V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek sněžilo. Na silnicích místy zůstává slabá vrstva rozbředlého sněhu, řidiči musejí být velmi opatrní. Na horách v kraji by dnes mohlo napadnout až deset centimetrů a mohly by se tvořit sněhové jazyky a závěje. Uvedli to silničáři a meteorologové.
Silničáři v posledních třech hodinách vyjeli ošetřit silnice hlavně na Trutnovsku a ve vyšších polohách Náchodska, Rychnovska a Jičínska.
Na silnici mezi Trutnovem a Vlčicemi se dnes ráno na kluzké vozovce srazil autobus s osobním autem. Dvě osobní auta se srazila u Police nad Metují na Náchodsku a řidiči na dvou místech havarovali v nedalekých Teplicích nad Metují, uvedla policie.
Dnes by měly být v Královéhradeckém kraji sněhové přeháňky, na horách se čeká sněžení četnější. Teploty by se měly pohybovat od minus jednoho do plus dvou stupňů. Na horách má být od minus dvou do minus pěti stupňů Celsia.