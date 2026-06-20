Na letišti v Hradci Králové se koná letecký den pro handicapované

Na letišti v Hradci Králové se dnes koná 17. ročník charitativního leteckého dne pro handicapované. Do oblak by se při akci Open Skies for Handicapped mohlo podívat kolem 600 vozíčkářů a jinak postižených lidí, vyhlídkový let zažijí i děti z dětských domovů z celé republiky. Lety pro handicapované i program na letišti pro veřejnost jsou zdarma. Akci pořádají městské Letecké služby Hradec Králové.
Letos vezmou handicapované na vyhlídkový let dva armádní letouny CASA, vládní Airbus A319 a jeden letoun L-410. Pořadatelé na letišti očekávají přes 4000 návštěvníků. "Od roku 2008, kdy se uskutečnil první ročník, se do vzduchu podívaly tisíce účastníků. Pro mnohé z nich je let letadlem zážitkem na celý život," uvedl ředitel Leteckých služeb Pavel Rind.
Letiště se pro veřejnost otevře v 09:00, program začne o hodinu později. Vedle létání jsou na programu aktivity pro děti, ukázky leteckých modelářů, letecké simulátory, vystoupení Divadla beze slov, kaskadéra, ukázky práce policie a hasičů a letecké techniky.