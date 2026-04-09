Na obchvatu Jičína zemřel po střetu s nákladním autem motorkář

Na obchvatu Jičína dnes po poledni po střetu s nákladním vozidlem zemřel řidič motocyklu. Okolnosti tragické nehody vyšetřuje policie. Silnice byla v místě nehody několik hodin uzavřená, řekla ČTK policejní mluvčí Martina Jandová. Nehoda se stala na silnici první třídy I/16, která tvoří zčásti silniční obchvat Jičína.
"Došlo ke střetu nákladního vozidla s motocyklem. Bohužel 46letý řidič motocyklu na místě svým zraněním podlehl. Provedená dechová zkouška na alkohol u řidiče nákladního vozidla vyšla negativně," uvedla Jandová.
Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Po dobu zásahu byla silnice uzavřená a dopravu policie odkláněla na objízdnou trasu. Provoz byl obnoven krátce před 17:00. "Veškeré další okolnosti a příčina této nešťastné události jsou a budou i nadále předmětem šetření," dodala Jandová.