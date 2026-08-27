Na přírodním koupališti Dolce u Trutnova je špatná voda, koupací sezona končí

Na přírodním koupališti Dolce u Trutnova je podle posledních rozborů voda nevhodná ke koupání. V pátek koupaliště ukončí sezonu. Zhoršenou kvalitu vody mají v Královéhradeckém kraji Oborský rybník v Jinolicích na Jičínsku, koupaliště Písák v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku a přírodní koupaliště ve Vejsplachách ve Vrchlabí na Trutnovsku. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat čistou vodou. Uvedla to dnes Krajská hygienická stanice (KHS) Královéhradeckého kraje.
"Voda na koupališti Trutnov - Dolce je aktuálně nevhodná ke koupání a pro uživatele představuje koupání a provozování vodních sportů zdravotní riziko. To se týká zejména dětí, těhotných žen, osob trpících alergií a osob s oslabeným imunitním systémem," varovali hygienici.
Zatím jediným přírodním koupalištěm v Královéhradeckém kraji, které kvůli nevhodné vodě ukončilo koupací sezonu, byl Stříbrný rybník v Malšově Lhotě v Hradci Králové. Koupání tam skončilo 18. června.
V pořádku je voda ke koupání podle posledních rozborů na nádrži v Sobotce na Jičínsku a na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. "Na všech umělých koupalištích v kraji je voda ke koupání vyhovující," uvedli hygienici.
Hygienici sledují kvalitu vody jen na místech uvedených na jejich webu. Jinde kvalitu vody nemonitorují, koupání je tam tak na vlastní nebezpečí. Hygienici upozorňují na to, že u koupališť ve volné přírodě, v nádržích a koupacích oblastech nelze vyloučit změnu jakosti vody v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.
Pokud lidé zaznamenají zdravotní potíže v souvislosti s koupáním, kvůli kterým museli vyhledat lékařskou péči, měli by o tom hygieniky informovat prostřednictvím dotazníku.