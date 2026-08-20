Na Rychnovsku budou do Senátu kandidovat Grulich (TOP 09) a Sadovský (ANO)

Autor: ČTK
  16:57aktualizováno  16:57
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ve volebním obvodu Rychnov nad Kněžnou se v říjnu o senátorské křeslo utkají současný senátor Jan Grulich (TOP 09) a poslanec Petr Sadovský (ANO). Jejich kandidátky dnes zaregistroval rychnovský městský úřad, řekl ČTK Ivan Bok z rychnovského úřadu. V roce 2020 v obvodu kandidovalo osm lidí. Do volebního obvodu spadají kromě Rychnovska i části okresů Pardubice, Ústí nad Orlicí a Hradec Králové. Termín pro vydání rozhodnutí o registraci nebo případné odmítnutí kandidátních listin je 21. srpna.

První kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října společně s volbami komunálními. Druhé kolo senátních voleb, které bude 16. a 17. října, se na Rychnovsku konat nebude, protože jsou dva kandidáti. Rychnovsko je jedním ze tří volebním obvodů v Královéhradeckém kraji, kde se letos uskuteční senátní volby, dalšími jsou Hradecko a Trutnovsko.

Grulich jde do obhajoby senátorského křesla s podporu koalice TOP 09, ODS, KDU-ČSL, hnutí STAN, Pirátů a strany LES. Za hnutí ANO mu bude soupeřem poslanec, krajský zastupitel a radní Dobrušky Petr Sadovský. Pokud by se Sadovský stal senátorem, nemohl by být zároveň poslancem, takže by mandát v dolní komoře ztratil.

Před šesti lety v senátním obvodu číslo 48 Rychnov nad Kněžnou ve druhém kole zvítězit Grulich, když ziskem 59,65 procenta hlasů porazil dosavadního senátora Miroslava Antla (ZA OBČANY). V prvním kole Grulich měl 24,37 procenta hlasů a Antl 26,44 procenta hlasů.

Volební obvod číslo 48 Rychnov nad Kněžnou:

Název navrhujícího uskupení jméno a příjmení kandidáta roku 2026 jméno a příjmení kandidáta roku 2020

koalice Honza Grulich - senátor z hor, společně TOP 09, ODS, KDU-ČSL, STAN, LES, Piráti Jan Grulich

koalice Jan Grulich - senátor z hor, společně TOP 09, KDU-ČSL, STAN, LES a Piráti Jan Grulich

ANO Petr Sadovský

ODS Jana Drejslová

Za občany Miroslav Antl

nezávislý kandidát Drahoslav Chudoba

Svoboda a přímá demokracie (SPD) Vladimíra Lesenská

KSČM Josef Lukášek

Trikolóra Jiří Matoušek

ČSSD František Mencl

Zdroj: politické strany, Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

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