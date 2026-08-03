Na Rychnovsku hořelo pole, hasiči dostali plameny pod kontrolu za půl hodiny

U Bačetína na Rychnovsku dnes odpoledne hořelo pole na ploše 200 krát 200 metrů. Přivolaní hasiči dostali požár pod kontrolu za půl hodiny, informovali na sociální síti X. Nikomu se nic nestalo. Na většině území ČR přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů.
Požár pole u Bačetína dostali hasiči nahlášený okolo 14:30. Vyjelo k němu devět jednotek hasičů, vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř.
Meteorologové pro dnešek v Česku očekávají nejvyšší teploty v nižších a středních polohách mezi 31 až 36 stupni Celsia, na jihu Moravy až 38 stupňů a v úterý ještě vyšší, mezi 34 až 39 stupni a ve středu mezi 32 až 37 stupni, na jižní a střední Moravě až 39 stupňů. V dalších dnech by se mělo začít od západu ochlazovat.