Na Rychnovsku podaly kandidátku do Senátu dva subjekty, Grulich proti Sadovskému

Ve volebním obvodu Rychnov nad Kněžnou podaly kandidátku do říjnových senátních voleb dva politické subjekty, před šesti lety jich bylo osm. Termín pro přihlášení kandidátů skončil dnes v 16:00. ČTK to řekl Ivan Bok z rychnovského městského úřadu, jména kandidátů nesdělil. Termín pro vydání rozhodnutí o registraci nebo případné odmítnutí kandidátních listin je 21. srpna.
První kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října společně s volbami komunálními. Druhé kolo senátních voleb, které bude 16. a 17. října, na Rychnovsku konat nebude, protože jsou dva kandidáti. Rychnovsko je jedním ze tři volebním obvodů v Královéhradeckém kraji, kde se letos uskuteční senátní volby, dalšími jsou Hradecko a Trutnovsko.
Na Rychnovsku bude podle zjištění ČTK mandát senátora obhajovat Jan Grulich (TOP 09), který bude mít podporu od ODS, hnutí STAN, Pirátů, KDU-ČSL a strany LES. Za hnutí ANO mu bude soupeřem poslanec, krajský zastupitel a radní Dobrušky Petr Sadovský.
Před šesti let v senátním obvodu 48 ve druhém kole zvítězit Jan Grulich (TOP 09), když získal 59,65 procenta hlasů a porazil dosavadního senátora Miroslava Antla (ZA OBČANY), ten obdržel od voličů 40,34 procenta hlasů. V prvním kole Grulich 24,37 procenta hlasů, druhý Antl 26,44 procenta hlasů. V obvodu Rychnov nad Kněžnou usilovalo v roce 2020 o senátorský post osm kandidátů.
Volební obvod číslo 48 Rychnov nad Kněžnou:
Název navrhujícího uskupení jméno a příjmení kandidáta roku 2026 jméno a příjmení kandidáta roku 2020
koalice Honza Grulich - senátor z hor, společně TOP 09, ODS, KDU-ČSL, STAN, LES, Piráti Jan Grulich
koalice Jan Grulich - senátor z hor, společně TOP 09, KDU-ČSL, STAN, LES a Piráti Jan Grulich
ANO Petr Sadovský
ODS Jana Drejslová
Za občany Miroslav Antl
nezávislý kandidát Drahoslav Chudoba
Svoboda a přímá demokracie (SPD) Vladimíra Lesenská
KSČM Josef Lukášek
Trikolóra Jiří Matoušek
ČSSD František Mencl
Zdroj: politické strany, Městský úřad Rychnov nad Kněžnou