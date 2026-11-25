Mýty z hereckého života odhalí druhá premiéra divadelní sezony 2026/2027 Klicperova divadla v Hradci Králové, groteskní kabaret Hérečky. Termíny premiéry jsou z kapacitních důvodů dva, 27. a 28. listopadu, protože inscenace je naplánovaná ve Studiu Beseda, v menší ze scén. Režie autorské novinky se ujal Petr Kult, sdělili ČTK zástupci divadla. V současné divadelní sezoně má Klicperovo divadlo v plánu šest premiér.
"Hrají herci i v osobním životě? Je jejich řemeslo jen nekonečný večírek plný rautů, nebo tvrdá práce? A mají komedianti na účtech skutečně statisíce, jak si veřejnost občas myslí? Na tyto a mnohé jiné otázky i předsudky odpoví autorská inscenace Hérečky," uvedl mluvčí divadla Martin Sedláček.
Režisér a herec Klicperova divadla Petr Kult se do Studia Beseda vrací s novou inscenací po úspěšném projektu Kabaret Königgrätz z loňského prosince. S nadsázkou, ironií a osobitým humorem se pokusí nahlédnout přímo za oponu hereckého světa a konfrontovat zažité mýty s realitou, jež umělce každodenně provází.
"Hérečky jsou pro mě ideálním příkladem toho, když napíšete divadelní text jen tak ze sebe, že se vám chce, a on časem začne nabývat na daleko větším významu, což jste vůbec nepředpokládali. Jsou pokorným a současně lehce drzým pokusem, jak se vypořádat s tématem, které v současnosti opět rezonuje českou společností," uvedl Kult.
V inscenaci Hérečky se představí Martina Czyžová, Zora Valchařová-Poulová, Pavel Prais, Karel Pešek, Petr Kult a Tereza Doležalová v alternaci s Radkem Doležalem. "Obsazení Héreček reflektuje různé generace i rozdílné zkušenosti v hereckém povolání. Nejedná se tedy o výpověď jedné generace, ale o podtržení toho, s čím herci a herečky bojují opakovaně," uvedl Sedláček.
Inspirací pro název byly parafráze na citáty ze dvou českých filmů. Prvním z nich je Dědictví aneb Kurvahošigutntág Věry Chytilové a druhou inspirací je film Černí baroni Zdeňka Sirového, kde se říká: "Kamera, hérečky, píchání, chlastání, co, filmování, vomdlívání.", uvedlo divadlo v tiskové zprávě.
"S Petrem Kultem jsme nechtěli vytvořit jen nějakou interní divadelní anekdotu, které porozumí jen lidé z branže. Naopak. Vycházíme sice z reálných situací, které jako divadelníci zažíváme, ale stavíme je do kontrastu s tím, jak naši profesi vnímá veřejnost. Text vznikal přímo pro náš hradecký soubor, což nám dalo obrovskou tvůrčí svobodu," uvedla dramaturgyně Lenka Smrčková.
Součástí tvůrčího týmu jsou také výtvarnice Barbora Klenová, která je autorkou scény a kostýmů, a Tereza Doležalová, která složila hudbu.