Na silnici Týniště - Albrechtice na Rychnovsku se auta vrátí zřejmě v prosinci

Na začátku prosince by se mohla auta vrátit na silnici mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí na Rychnovsku. ČTK to sdělil náměstek hejtmana Jan Jarolím (ANO). Úsek vytížené regionální silnice II/305 je mimo provoz od loňského jara kvůli výměně mostů přes záplavovou oblast řeky Orlice. Podle hejtmanství byly dosud prostavěny tři čtvrtiny celkových nákladů, tedy 175 milionů korun. Z toho zhruba čtyři miliony korun jsou práce navíc. Celková investice činí okolo 230 milionů Kč včetně DPH.
Automobilová doprava by se na silnici měla podle Jarolíma vrátit přibližně od 1. prosince. "Předpokládáme zahájení zkušebního provozu. V současnosti probíhají jednání s Policií ČR a příslušnými úřady. Zprovoznění je podmíněné vyhodnocením akustického posouzení hluku a stanovisky hygieny, Policie ČR a silničního správního úřadu," sdělil Jarolím.
Chodníky a sdružená stezka pro pěší a cyklisty podle projektové dokumentace mají být dokončené do letošního 30. listopadu. Kompletní dokončení stavby předpokládá kraj ve druhé polovině příštího roku. Investorem je kraj, který projekt částečně platí z evropského dotačního programu IROP.
"Dosud činí vícepráce přibližně čtyři miliony korun, další v předpokládaném objemu zhruba dvou až tří milionů korun jsou nyní rozpracované," sdělil Jarolím.
Pro obyvatele Albrechtic a okolních obcí je uzavírka silnice komplikací. Aby se dostali autem do Týniště, zajedou si téměř 20 kilometrů.
Nová trasa silnice včetně mostů je navržená tak, aby se zvýšila propustnost záplavového území. Některé mosty jsou výše, další jsou v jiné trase, obloukový most přes Orlici nahradila nová stavba.
Mostů bylo původně pět, po přestavbě jsou čtyři o celkové délce přes 232 metrů. Jedná se o nový most přes Orlice o třech polích s rozpětím 60 metrů a o tři nové záplavové mosty, které neslouží primárně k překonání řeky, ale k ochraně silnice před povodněmi. První a druhý záplavový most má shodně jedno pole a každý má rozpětí 20,10 metru. Třetí záplavový most má osm polí a je dlouhý 132 metrů.
Stavbaři dokončili všechny mostní objekty s výjimkou finálních asfaltových povrchů. Komunikace od silnice I/11 po třetí most je hotová také s výjimkou asfaltového povrchu a svodidel. "Aktuálně se dokončují kamenné dlažby a úpravy z lomového kamene," dodal Jarolím. Stavba na silnici II/305 je největší současnou investicí Královéhradeckého kraje do mostů v regionu.
Kraj spravuje zhruba 3300 kilometrů silnic druhé a třetí třídy. Na jejich opravy pro letošní rok vyčlenil rekordních 1,936 miliardy korun včetně DPH. Kraj plánuje 45 dopravních staveb, z nichž 13 pokračuje z loňska, a další opravy silnic. Podle plánů by se měly týkat 48 kilometrů silnic a 18 mostů. Kraj financuje dopravní stavby z více zdrojů.