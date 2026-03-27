Na sjezdovce Stoh ve Špindlerově Mlýně dnes zemřel lyžař

Na sjezdovce Stoh ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku zemřel dnes před polednem zhruba čtyřicetiletý lyžař. Informovala o tom CNN Prima News, které to potvrdila mluvčí krajské záchranné služby Lucie Hanušová.
„Na místě zasahovala Letecká záchranná služba s lékařskou posádkou z Vrchlabí," uvedla Hanušová. Podle CNN Prima News skončil muž v lese mimo sjezdovku. Snaha záchranářů o resuscitaci skončila neúspěchem.
Letos v únoru zemřela na sjezdovce v krkonošském středisku Harrachov na Jablonecku žena seniorského věku. Srazila se s jiným lyžařem.
Ve Špindlerově Mlýně vyšetřovala policie smrtelnou nehodu lyžaře také loni v březnu. Po nárazu do překážky tam tehdy zahynul bývalý hokejista Tomáš Klouček. V areálu Medvědín narazil do sloupku rozvodu elektřiny na okraji sjezdovky. Zraněním na místě podlehl.