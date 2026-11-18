Sněžku dnes zasáhl vítr o síle orkánu. Ráno měl v nárazu rychlost přes 133 kilometrů za hodinu a dopoledne okolo 110 kilometrů v hodině, vyplynulo z dat měřicí stanice poštovny Anežka. Hranice orkánu je 117,7 kilometru za hodinu. Teplota na Sněžce byla dopoledne okolo nuly, ale pocitově vlivem silného větru až deset stupňů pod nulou. Lanovka na Sněžku jezdí kvůli plánované podzimní odstávce do 18. prosince jen o víkendech a svátcích.
Ve většině Česka dnes platí výstraha meteorologů před silným větrem. Vítr má k večeru částečně slábnout.
V Královéhradeckém kraji má dnes být proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy přeháňky nebo občasný déšť, na horách srážky trvalejší. Nejvyšší teploty budou devět až 12 stupňů Celsia, na horách do plus sedmi stupňů. Vítr má vát čerstvý západní až jihozápadní, místy s nárazy do 70 kilometrů za hodinu.
Podle informací na webu horské služby z dnešního rána bylo u hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů šest centimetrů sněhu, tři stupně nad nulou, zataženo s deštěm a vítr v nárazu dosahoval rychlosti přes 64 kilometrů za hodinu.
Sněžka s nadmořskou výškou 1603 metrů má výjimečné klima, extrémní klimatické podmínky. Je to tím, že vyčnívá nad krkonošské hřebeny, a proto často neodráží ráz počasí v Krkonoších.