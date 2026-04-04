Na Sněžce je silný vítr, dopoledne měl přes 90 km/h, lanovka na vrchol nejezdí

Sněžku dnes zasáhl silný vítr. Horní úsek lanovky na Sněžku je dočasně mimo provoz, může jezdit do rychlosti větru 60 km/h. Podle dat z měřicí stanice poštovny Anežka na vrcholu hory dopoledne dosáhl vítr v nárazu na Sněžce rychlosti přes 90 km/h. Okolo 13:00 na Sněžce pršelo, byla mlha, teplota okolo nuly, ale vlivem větru byla pocitová teplota až okolo minus osmi stupňů Celsia. Aktuální informace o provozu lanovky na Sněžku jsou na webu. Situace se může změnit.
Lanovka je od 15. března do 30. dubna v pravidelné jarní odstávce kvůli údržbě, jezdí o víkendech a svátcích, tedy i o nynějším velikonočním víkendu. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Druhý úsek z Růžové hory na Sněžku bývá kvůli počasí mimo provoz častěji. Provoz ostatních lanovek ve východních Krkonoších počasí dnes neomezilo.
Klima na Sněžce je navzdory nevelké nadmořské výšce 1603 metrů arktické a velehorské, často neodráží ráz počasí v Krkonoších.
V Krkonoších nadále platí první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Na hřebenech je 50 až 70 cm sněhu, více ho je na severních svazích a stinných místech. Na jižních svazích je sníh pouze ve žlabech a odtrhových zónách. Jižní úbočí Sněžky a Kozích hřbetů jsou téměř beze sněhu. "Během dne se budou teploty pohybovat nad nulou, mohou se vyskytnout laviny z mokrého sněhu," vyplynulo z dnešní lavinové předpovědi na webu Horské služby Krkonoše.
Podle předpovědi meteorologů má být dnes odpoledne v Krkonoších oblačno a později večer místy přeháňky, ojediněle i možnost bouřky. Nejvyšší denní teploty překročí deset stupňů, nad 1000 metrů nad mořem bude do 13 stupňů Celsia.
Velikonoční víkend je posledním, kdy si lze v Krkonoších zalyžovat. V provozu jsou lyžařské areály v Peci pod Sněžkou a ve Špindlerově Mlýně ve Svatém Petru a na Hromovce. Poslední lyžování je naplánované na Velikonoční pondělí.