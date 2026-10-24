Na Sněžce je silný vítr, horní úsek lanovky nejede, vrchol hory je zledovatělý

Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku zastavil silný vítr, lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. Vrchol hory je zledovatělý, řekl ráno ČTK vedoucí provozu lanové dráhy Jiří Špetla. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Situace se může změnit, aktuální informace o provozu lanovky jsou na webu.
"Sníh na Sněžce sice ještě není, ale je to tam dost zledovatělé. Lidé by si měli dávat pozor, doporučuji použít nesmeky," řekl ČTK Špetla. Podle něj horní úsek z Růžové hory na Sněžku nepojede kvůli větru celý den.
Podle údajů měřicí stanice poštovny Anežka na vrcholu hory ráno vítr dosáhl rychlosti v nárazu přes 111 km/h, teplota byla minus jeden stupeň Celsia, ale pocitově vlivem silného větru až sedm stupňů pod nulou.
Když horní úsek lanovky nejede, turisté mohou z Růžové hory v cestě na vrchol pokračovat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru.
Provoz ostatních lanovek ve východních Krkonoších dnes počasí neomezilo. Klima na Sněžce je navzdory nevelké nadmořské výšce 1603 metrů arktické a velehorské, často neodráží ráz počasí v celých Krkonoších.
V Krkonoších má být dnes oblačno až zataženo, ráno s ojedinělými přeháňkami, na horách mohou trvat po celý den. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty budou devět až 12 stupňů Celsia, na horách do šesti stupňů.