Na Sněžce je silný vítr, přes 106 km/h, lanovka na vrchol nejezdí

Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku zastavil silný vítr, mimo provoz byl kvůli počasí i v předchozích dnech. Podle dat z měřicí stanice poštovny Anežka na vrcholu hory ráno dosáhl vítr v nárazu přes 106 km/h. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu, vyplynulo z informací na webu společnosti Lanová dráha Sněžka. Na Sněžce bylo dnes ráno minu 5,5 stupně Celsia, ale pocitová teplota byla vlivem silného větru podstatně nižší, až minus 16 stupňů Celsia.
Když je horní úsek lanovky z Růžové hory na vrchol Sněžky mimo provoz, turisté mohou v cestě pokračovat pěšky, trasa měřící 2,5 kilometru.
Klima na Sněžce je navzdory nevelké nadmořské výšce 1603 metrů arktické a velehorské, často neodráží ráz počasí v Krkonoších. Provoz ostatních lanovek ve východních Krkonoších počasí dnes neomezilo.
Lanovka na Sněžku je od 15. března do 30. dubna v pravidelné jarní odstávce kvůli údržbě, jezdí o víkendech a svátcích, tedy i o nynějším velikonočním víkendu.
V Krkonoších v lavinových katastrech nadále platí první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí z pěti možných. Na hřebenech Krkonoš je 50 až 70 cm sněhu, více ho je na severních a stinných místech. Na jižních svazích je sníh pouze ve žlabech a odtrhových zónách. Jižní úbočí Sněžky a Kozích hřbetů jsou téměř beze sněhu. Ranní teploty se na hřebenech pohybují nad nulou, uvedl v dnešní lavinové předpovědi na webu Horské služby Krkonoše Robert Dlouhý.
Dnes má být v Krkonoších jasno až polojasno a teploty do tří stupňů nad nulou.