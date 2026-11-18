Silný vítr dnes v Královéhradeckém kraji lámal stromy. Hasiči měli kvůli tomu od rána do dnešních 19:00 téměř 20 výjezdů. Šlo zejména o stromy popadané na silnice, vyplývá z dat o výjezdech hasičů.
Popadané stromy hasiči odstraňovali především ze silnic na Rychnovsku a Náchodsku. Vyjížděli například do Deštného v Orlických horách, Bohdašína, Českého Meziříčí, Meziměstí a Police nad Metují. Stromy spadly na silnice i ve Stěžerách u Hradce Králové nebo ve Strážném v Krkonoších.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v dnešní předpovědi pro Královéhradecký uvedl, že vítr by mohl mít v kraji v nárazech rychlost 55 až 70 kilometrů za hodinu.
Sněžku, která je svým podnebím výjimečná, dnes zasáhl vítr o síle orkánu. Odpoledne po 14:20 měl v nárazu rychlost 137 kilometrů za hodinu, vyplynulo z dat měřicí stanice poštovny Anežka. Hranice orkánu je 117,7 kilometru za hodinu.